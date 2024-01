Kysučanky sa nesú na víťaznej vlne, obhajca titulu na výhru v nadstavbe stále čaká

"Program máme momentálne dosť náročný, keďže okrem ženského zápasu v týždni väčšina dievčat absolvuje ešte dva zápasy s juniorkami, kde sa nám naopak darí veľmi dobre. V zápasoch skúšame a hľadáme alternatívu za zranenú kapitánku Dobošovú.

K tomu nám v každom zápase chýba niekto pre chorobu. Vo všetkých troch zápasoch sme sa nemohli oprieť ani o Denisu Uhrinovú, ktorá momentálne pomáha svojmu materskému klubu k postupu do play off v nižšej súťaži.

Je to hračka, ktorá v každom zápase dokáže pomôcť gólom k lepšiemu výsledku nášho družstva.

Momentálne dostávajú viac času na ihrisku dievčatá, ktoré nemajú toľko skúseností, čo sa potom prejavuje na našom výkone, ale na druhej strane je dobré, že zbierajú potrebné skúsenosti v takto ťažkých zápasoch.

Aj napriek tomu dokážeme so súpermi hrať do polovice zápasu vyrovnanú partiu, v druhej časti nám dochádzajú sily a začíname robiť chyby. Verím tomu, že na play off budeme dobre pripravení."