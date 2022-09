Slovenky dostali lekciu, s favorizovanými Švédkami vysoko prehrali

Dušan Ďuríček, tréner SR: "Hodnotí sa mi to ťažko, v kondícii bol obrovský rozdiel. Je to veľký problém slovenského florbalu a pokiaľ s tým nikto nič neurobí, výsledky neprídu. Snažíme sa to nejako obísť, v prvom zápase s Českom sa nám to podarilo, ale ďalšie dva sme kondične úplne odišli. Švédky nám dali trochu priestoru, veľa šancí mal prvý útok."

Laura Chupeková, najlepšia hráčka SR: "Švédky na nás hneď vybehli a nehralo sa nám dobre. Potom sme sa dokázali dať do správnej formácie, ustrážili sme to. Je škoda, že dievčatá neboli pred bránkou dosť dôrazné a dostávali sme lacné góly – hovorilo sa o tom v šatni a tretia tretina bola lepšia."

(zdoj: SZFB)