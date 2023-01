Slovenky zabojujú o postup na MS vo florbale, čaká ich kvalifikácia v Taliansku

Slovenky si postupne zmerajú sily so Španielkami, Estónkami, Švajčiarkami a Ukrajinkami. Na majstrovstvá sveta, ktoré budú 2. – 10. decembra 2023 v Singapure, sa prebojujú najlepšie tri družstvá.

BRATISLAVA. Na slovenské florbalové reprezentantky čakajú od utorka do soboty štyri stretnutia v kvalifikácii o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta. Turnaj zóny EUR3 v rámci európskej časti kvalifikácie sa uskutoční v talianskom stredisku Lignano Sabbiadoro, kde bude súboje hostiť hala Palazzetto dello Sport s kapacitou 2500 divákov.

"Postup považujeme za samozrejmosť - iný cieľ ani nemôžeme mať. Teším sa najmä na zápas so Švajčiarkami, ktorý nám ukáže, kam sme sa posunuli. Dúfam, že tento duel bude pre nás prínosný v rámci cyklu postupnej prípravy na šampionát.

Zvyšné súperky sú ľahké. Podľa papierových predpokladov by sme ich mali zdolať, a to výrazným rozdielom. Pri všetkej úcte k nim to realisticky vnímame ako určitý ostrý kemp, ktorý nám umožní potrénovať našu hru a zapracovať na nej," uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner SR Michal Jedlička.

Pozornosť bude pútať debutantka

Slovenky predvlani na svetovom šampionáte vo Švédsku vo štvrťfinále podľahli Švajčiarkam 1:12. SR sa nachádza na 6. priečke v ženskej kategórii svetového rebríčka krajín podľa Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF).

Švajčiarsku patrí 3. pozícia, Estónsko je 14., Španielsko 21. a Ukrajina figuruje na 29. mieste. "Chceme predviesť čo najlepšie výkony, vyskúšať si nejaké herné situácie a navodiť dobrú atmosféru na zvyšok roka.

Ak si odmyslíme favorizované Švajčiarky, nebezpečné môžu byť Estónky so zopár hráčkami z nižších fínskych súťaží," povedala domáca Florbalistka sezóny 2021/2022 Michaela Šponiarová, ktorá na klubovej úrovni pôsobí vo Vítkoviciach na severe Moravy. Je jednou z desiatich legionárok v 20-člennom kádri s dvoma brankárkami, ôsmimi obrankyňami a desiatimi útočníčkami.

Pozornosť bude pútať debutantka Dominique Schnetzerová, ktorá od narodenia žije vo Švajčiarsku, ale môže reprezentovať SR. Sama na jeseň ponúkla svoje služby SZFB. V októbri bola na sústredení reprezentácie v Galante. "Moja mama Katarína prišla do Švajčiarska, keď ešte bola maličká.