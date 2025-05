Na tohtoročných MS nedal nikto iný toľko gólov. Fíni si vychutnali Slovincov

MS v hokeji 2025 - skupina A

Priebeh zápasu Fínsko - Slovinsko na MS v hokeji 2025

I. tretina:

Fíni vykročili za „povinným“ víťazstvom už v úvode zápasu, keď si zásluhou obrancov Lehtonena a Saarijärviho vypracovali trojgólový náskok.

II. tretina:

Slovinci znížili v 24. minúte a nakrátko sa herne dostali do zápasu, no Fíni ich schladili štyrmi gólmi ešte do druhej prestávky.

III. tretina:

Favorit mal duel celý čas pod kontrolou. Tolvanen svojím štvrtým gólom v zápase zvýšil v 53. minúte už na 9:1, diváci sa prvej desiatky na turnaji napokon nedočkali.