Fíni zbroja svoj tím pred MS. Účasť prisľúbil aj elitný obranca NHL

Fínsku hokejovú reprezentáciu posilní na blížiacich sa MS vo Švajčiarsku obranca Nikolas Matinpalo. Dvadsaťsedemročný zadák prisľúbil účasť po vypadnutí Ottawy v 1. kole play off NHL.
Matinpalo sa predstaví už na svojom treťom svetovom šampionáte, „Suomi“ reprezentoval aj na vlaňajšom prestížnom Turnaji štyroch krajín i na februárovom olympijskom turnaji v Miláne.
V tejto sezóne odohral za Senators 50 zápasov v základnej časti NHL so ziskom piatich asistencií, v play off nastúpil vo všetkých štyroch dueloch série 1. kola proti Caroline.
„Ako spoľahlivý obranca, ktorý vyznáva fyzický štýl hry, je Matinpalo excelentnou posilou pre našu defenzívu,“ uviedol pre web leijonat.fi generálny manažér fínskej reprezentácie Jere Lehtinen.
Už pred Matinpalom prisľúbili Lehtinenovi účasť na MS aj ďalší fínski hráči z profiligy.
Útočníci Aleksander Barkov, Anton Lundell (obaja Florida), Lenni Hämeenaho (New Jersey), obrancovia Olli Määttä (Calgary), Urho Vaakanainen (NY Rangers) a brankár Justus Annunen (Nashville) by sa mali zúčastniť už na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme (7.-10. mája), podujatí série Euro Hockey Tour.
Fíni sa na MS predstavia v A-skupine v Zürichu, kde ich čakajú postupne súboje s Nemeckom, Maďarskom, USA, Lotyšskom, Veľkou Britániou, Rakúskom a Švajčiarskom.