Lotyšsko Hokejisté z Lotyšska se na minulém šampionátu umístili na čtvrtém místě tabulky se ziskem tří bodů za výhru proti Německu 6:2 a postoupili do čtvrtfinále. Tam ale narazili na výběr Spojených států amerických a po prohře 2:7 jejich cesta turnajem skončila. Lotyši hned v úvodním zápase letošního mistrovství šokovali celý hokejový svět, když po nájezdech udolali domácí ambiciózní tým Kanady 3:2 a připsali si neočekávané dva body do tabulky. V souboji proti druhému zámořskému soupeři už však svěřenci kouče Artise Abolse nepřekvapili a prohráli s Američany 1:5. Ve třetím utkání pak proti týmu z Německa Lotyši zvítězili 4:3 po prodloužení a stvrdili jistotu svého postupu do čtvrtfinále. Lotyši se zatím můžou spolehnout na svého brankáře. Linards Feldbergs zatím zazářil hlavně proti Kanadě, kde se blýsknul neuvěřitelnými 55 zákroky a byl stavebním kamenem lotyšského překvapení. Ofenzivu pak táhne první útok se složení Osmanis – Murnieks – Mateiko. Osmanis zatím zaznamenal čtyři body za gól a tři nahrávky, Murnieks má bilanci 1+2 a Mateiko je s tři brankami nejlepším střelcem týmu.

Lotyšsko Hokejisté z Lotyšska se na minulém šampionátu umístili na čtvrtém místě tabulky se ziskem tří bodů za výhru proti Německu 6:2 a postoupili do čtvrtfinále. Tam ale narazili na výběr Spojených států amerických a po prohře 2:7 jejich cesta turnajem skončila. Lotyši hned v úvodním zápase letošního mistrovství šokovali celý hokejový svět, když po nájezdech udolali domácí ambiciózní tým Kanady 3:2 a připsali si neočekávané dva body do tabulky. V souboji proti druhému zámořskému soupeři už však svěřenci kouče Artise Abolse nepřekvapili a prohráli s Američany 1:5. Ve třetím utkání pak proti týmu z Německa Lotyši zvítězili 4:3 po prodloužení a stvrdili jistotu svého postupu do čtvrtfinále. Lotyši se zatím můžou spolehnout na svého brankáře. Linards Feldbergs zatím zazářil hlavně proti Kanadě, kde se blýsknul neuvěřitelnými 55 zákroky a byl stavebním kamenem lotyšského překvapení. Ofenzivu pak táhne první útok se složení Osmanis – Murnieks – Mateiko. Osmanis zatím zaznamenal čtyři body za gól a tři nahrávky, Murnieks má bilanci 1+2 a Mateiko je s tři brankami nejlepším střelcem týmu.