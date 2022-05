Cesta za titulom: Bozk od premiérky, omyly rozhodcov a odpisovaný hrdina

Architekt dynastie Jalonen

"Je to neuveriteľné. Ešte nedokážem pochopiť, čo sa vlastne stalo. Možno to zistíme až v lete. Ale získať dve zlaté medaily za tri mesiace - to je neuveriteľné!" vravel pre oficiálnu stránku šampionátu tréner Jukka Jalonen, architekt úspešnej fínskej dynastie.