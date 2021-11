Filip Macek

Bilance 25-15-1 (OKTAGON 7-1)



Macek je sice jen o rok starší než jeho soupeř, ale zkušenostmi je úplně někde jinde. Zápasník pražského gymu Reinders MMA má na svém kontě přes 40 zápasů. Z 25 výher s i připsal 18 submisí. Jelikož je Macek skvělým defenzivním grapplerem, vidíme u něj několik vítězství na triangle choke, na který si bude muset Mågård dávat obrovský pozor. Macek ale disponuje širokým repertoárem technik a ty ukazoval během své kariéry zejména v GCF, kde se stal šampionem. Sedm zápasů zvládl v nabité ruské ACB, ale tam se mu už tolik nevedlo a nasbíral bilanci 2-5. V OKTAGON MMA se pyšní bilancí 7-1 a není tak pochyb o jeho právu na titulový zápas.

Zajímavostí je určitě to, že se jedná o posledního přemožitele Davida Dvořáka. Sice se jedná o devět let starou záležitost a ještě ve váze, která není Dvořákovi nejbližší, ale Macek na v současném kontextu na tento cenný skalp určitě rád vzpomíná. Na zajímavosti přidává fakt, že to bylo už podruhé, kdy Macek Dvořáka porazil. Poprvé to bylo ještě o další dva roky dříve. Dvořák má tedy ze svých tří proher dvě právě s Mackem.

Macek používá na zemi jednoduché základné techniky dovedené k dokonalosti, ale také specifické techniky jako brabo choke nebo kneebar, kterými dokázal své zápasy také vyhrát. Macek se nejspíš bude chtít na zem dostat co nejdřív a neriskovat nějaký inkasovaný úder v postoji. Jeho výhodou je excelentní práce ze zad, kde dokáže neustále hrozit.