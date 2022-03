Ešte chvíľu pred zápasom nevedel, že nastúpi. Horanský vyhral životný duel

Veľmi dobrú formu krajana vyzdvihol aj Norbert Gombos. "O Alexovi som sa dozvedel pred rozohrávkou o jednej. Kapitán mi to povedal. U mňa sa nič nezmenilo. Pre nás to je určite menšie oslabenie, Alex hrá veľmi dobre, veľmi sa tešil, škoda, že to takto dopadlo," hovoril.

"Mňa jeho víťazstvo ani neprekvapuje, na tréningoch podával veľmi dobré výkony. Išlo len o to, aby splnil taktické pokyny. Keď bude do budúcna týmto štýlom, môže sa posunúť vyššie v rebríčku," vyhlásil kapitán Tibor Tóth.

"Veľmi mi pomohli ľudia, neuveriteľne dobre sa mi hralo v tejto atmosfére. Každá lopta bola ako boj o život, ľudia si to zaslúžia. Dostal som sa do takej pohody, bol som ako v tranze, bol som úplne vyhecovaný," doplnil Horanský.

"Je to najlepšia daviscupová atmosféra v mojej kariére. Ľudia boli fantastickí. Fanúšikovia sú ako ďalší hráč na kurte. Tá atmosféra dokáže z človeka dostať viac, ako by bol inak schopný," hovoril Horanský.

Slovensko tak nastupuje do druhého dňa v zaujímavej príležitosti. Na tretí duel, teda štvorhru, je za slovenskú stranu nominovaná skúsená dvojica Filip Polášek a Igor Zelenay. Za Taliansko by mali nastúpiť Simone Bolelli a Stefano Travaglia.

Po štvorhre by mal na rad prísť súboj Horanského so Sinnerom. Pokiaľ by stav bol nerozhodný 2:2, ešte bude nasledovať záverečná dvojhra. Tú by mali obstarať Norbert Gombos a Lorenzo Sonego.

Taliansky novinár Ubaldo Scanagatta však fanúšikov na portáli ubitennis.com upozorňoval, že očakáva, že v prípade stavu 2:2 by kapitán Filippo Volandri mohol siahnuť skôr po Lorenzovi Mussettim. Ten na rozdiel od Sonega nie je zdecimovaný ťažkou prehrou. Takýto výber môže byť v rozhodujúcom zápase kľúčový.