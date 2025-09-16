FIFA chce, aby kluby uvoľnili hráčov na MS. Ponúkne stámilióny eur

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyplatí sumu 300 miliónov eur klubom, ktoré uvoľnia hráčov na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
V utorok to potvrdil prezident svetového orgánu Gianni Infantino.
K novej dohode došlo v spolupráci s Asociáciou európskych klubov (ECA). Prvýkrát v histórii sa budú benefity týkať aj hráčov zapojených do kvalifikácie, ktorí sa neprebojujú na záverečný turnaj.
„Rozšírená edícia programu klubových benefitov pre MS 2026 je o krok ďalej tým, že finančne oceňuje obrovský prínos, ktorý množstvo klubov a ich hráčov na celom svete prináša k uskutočneniu kvalifikácie aj finálového turnaja,“ citovala z Infantinovho vyhlásenia agentúra AFP.
Oproti poslednému svetovému šampionátu v Katare dá FIFA klubom o 123 miliónov eur viac. MS 2026 sa však budú konať v novom rozšírenom formáte so 48 účastníkmi oproti tradičným 32.
„Kluby zohrávajú kľúčovú úlohu v úspechu medzinárodného futbalu a táto iniciatíva uznáva ich každý príspevok.
Od počiatočného vývoja až po uvoľnenie hráčov na najdôležitejšie zápasy,“ dodal šéf ECA a prezident francúzskeho Paríža St. Germain Nasser Al-Khelaifi.