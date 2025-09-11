FIFA čelí kritike za ceny vstupeniek na MS. Uprednostní držiteľov kariet americkej značky

Prezident FIFA Gianni Infantino.
Prezident FIFA Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2025 o 08:49
FIFA sa prvýkrát v histórii podujatia rozhodla pre tzv. dynamickú tvorbu cien.

LONDÝN. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) čelí kritike za cenovú politiku predaja vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta mužov, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.

FIFA sa prvýkrát v histórii podujatia rozhodla pre tzv. dynamickú tvorbu cien, čo v praxi znamená postupné navyšovanie.

Prvú možnosť dostanú od 1. októbra držitelia kariet Visa, ďalší záujemcovia môžu potenciálne zaplatiť vyššiu sumu za rovnakú vstupenku.

Za tento prístup však čelí kritike z rôznych strán.

„Myslíme si, že FIFA posiela nesprávny odkaz majstrovstvám sveta. Je to úplná nezodpovednosť, pretože to bude drahá cesta do USA, drahá návšteva štadióna a takmer žiadna verejná doprava.

Nič z toho nie je zodpovednosťou FIFA, tá však má kontrolu nad cenou vstupeniek a jedinou symbolickou vecou, ktorú by mohla urobiť, je zníženie celkovej sumy pre potenciálnych návštevníkov. Ťažko to pochopiť, FIFA nepotrebuje zvyšovať príjem zo vstupeniek, keďže má dostatočné rezervy.

Evidentne žije v paralelnom vesmíre, v ktorom ju netrápia fanúšikovia alebo názor verejnosti,“ citovala agentúra DPA Ronana Evaina, výkonného riaditeľa skupiny Európski futbaloví fanúšikovia (FSE).

Záujemcovia o vstupenky hlásia zároveň problémy s možnosťou zapojiť sa do prvej vlny predaja. FIFA potvrdila, že vstupenky na zápasy skupinovej fázy budú od 60 amerických dolárov.

