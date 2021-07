Je niečo, na čom môžu Slováci stavať? Bohužiaľ, z pohľadu dát nie, tvrdí expert

11Hacks je spoločnosť, ktorá využíva matematické modely na analýzu hráčov, tímov a ich stratégií. Vo svojich analýzach kombinujeme to najlepšie z unikátnych matematických a štatistických modelov a tradičného skautingu.

V našej analytickej platforme sledujeme približne tri stovky hráčskych modelov a ďalšie stovky tímových metrík. Dôležité je pre nás sledovať napríklad to, ako daný hráč svojimi dotykmi zvyšuje šancu svojho tímu na strelenie gólu. Dôležitých modelov je však oveľa viac, navyše sú spolu často v nejakom vzťahu.

Potvrdzuje dátová analytika výnimočnosť hráčov, ako sú Messi a Ronaldo?

Áno, najmä v prípade Messiho. Je to práve on, koho by sme sa nezdráhali označiť za najlepšieho hráča na svete. Predstavte si skvelého futbalistu, ktorý sa v dôležitých kreatívnych metrikách pohybuje medzi piatimi percentami najlepších hráčov na svojej pozícii. Messi je v týchto atribútoch často schopný vyprodukovať až o tretinu lepšie čísla ako takýto hráč. Často sa tabuľkovým hodnotám úplne vymyká.

Aké máte informácie o slovenských futbalistoch?

Veľmi podrobné. Na Slovensku je našim klientom tím z Dunajskej Stredy, tamojšiu domácu súťaž preto detailne sledujeme. Taktiež sme schopní sledovať výkony slovenských futbalistov v zahraničí, ktorých dáta máme k dispozícii aj päť rokov dozadu. Klubový futbal je ale, samozrejme, úplne odlišná disciplína ako ten medzinárodný.