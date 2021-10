Písal ľuďom, aby boli ticho. Za smrť Salu je vinný prevádzkovateľ lietadla

Práve Henderson bol prevádzkovateľom uvedeného stroja, ktorý pilotoval David Ibbotson. Argentínsky futbalista Emiliano Sala bol na palube súkromného lietadla PA-46 Malibu, ktoré 21. januára 2019 odletelo z francúzskeho Nantes a smerovalo do waleského Cardiffu, kde niekoľko dní predtým podpísal kontrakt s vtedajším účastníkom anglickej Premier League - tímom City.

Pri ostrove Guernsey stroj zmizol z radarov a našli ho až o necelé tri týždne pod morskou hladinou v hĺbke 63 metrov. Telo nájdené v troskách patrilo argentínskemu futbalistovi. Pátracie tímy však nikdy nenašli telo druhého pasažiera - pilota Ibbotsona.



Henderson uvedený let zariadil a požiadal Ibbotsona, aby lietadlo pilotoval do Cardiffu, keďže on sám bol na dovolenke.

Ibbotson pravidelne lietal pre Hendersona, avšak v tom čase nemal licenciu obchodného pilota ani potrebnú kvalifikáciu na lietanie v noci, tiež mu skončila platnosť kvalifikácia viesť stroj uvedeného typu.