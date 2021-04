Príde Škriniar o reprezentáciu? Veľkokluby ohlásili vznik Superligy

Zakladajúce kluby: Arsenal Londýn, Manchester United, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londýn, Manchester City, AC Miláno, Inter Miláno, Juventus Turín, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid

Vrcholní predstavitelia: Prezident Realu Madrid Florentino Perez (predseda), predseda Juventusu Andrea Agnelli (podpredseda), spolupredseda Manchestru United Joel Glazer (podpredseda)

Účastníci: 20 klubov, 12 zakladajúcich, tri ďalšie kluby na permanentnej báze, päť kvalifikovaných na základe dosiahnutých výsledkov (bez udania ďalších detailov)

Formát: Mužstvá by hrali v dvoch desaťčlenných skupinách doma-vonku, mali by garantovaných 18 zápasov. Prví traja zo skupiny postúpia do štvrťfinále, 4. a 5. mužstvo z každej skupiny odohrá baráž o štvrťfinále doma-vonku. Štvrťfinále a semifinále doma-vonku, finále na jeden zápas na neutrálnom štadióne.

Dátumy: Superliga by mohla odštartovať od budúcej sezóny a hrať by sa mala od augusta do mája. Oficiálne dátumy ešte nie sú stanovené. Všetky zápasy okrem finále by sa hrali uprostred týždňa. To by bola priama konkurencia Lige majstrov, neprekrývala by sa ale s domácimi súťažami, v ktorých chcú superligisti naďalej pokračovať.

Financie: Členovia Superligy by mali mať k dispozícii fond vo výšky 3,5 miliardy eur k podpore investícií do infraštruktúry a k saturácii nákladov v dôsledku pandémie koronavírusu.