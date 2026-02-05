Britský cyklista oslavuje zlato v keirine. V disciplíne madison sa radovala nemecká dvojica

Brit Matthew Richardson získal na ME v dráhovej cyklistike v tureckej Konyi zlato v keirine. Vo štvrtkovej súťaži triumfoval pred Holanďanom Harriem Lavreysenom a Belgičanom Lowie Nulensom.
V madisone mužov zvíťazili Nemci Moritz Augenstein a Roger Kluge, v rovnakej disciplíne žien sa z titulu majsteriek Európy tešilo belgické duo Shari Bossuytová, Lotte Kopecká. Slovensko nemalo vo štvrtkových súťažiach zastúpenie.
ME v dráhovej cyklistike v Konyi
Muži
keirin: 1. Matthew Richardson (V.Brit.), 2. Harrie Lavreysen (Hol.), 3. Lowie Nulens (Belg.)
madison: 1. Moritz Augenstein, Roger Kluge (Nem.) 85 b., 2. Diogo Narciso, Iuri Leitao (Portug.) 55, 3. Jasper De Buyst, Jules Hesters (Belg.) 38
Ženy
keirin: 1. Alina Lisenková (neutr.), 2. Mathilde Grosová (Fr.), 3. Lea Sophie Friedrichová (Nem.)
madison: 1. Shari Bossuytová, Lotte Kopecká (Belg.) 50 b., 2. Katie Archibaldová, Anna Morrisová (V.Brit.) 27, 3. Elisa Balsamová, Federica Venturelliová (Tal.) 26