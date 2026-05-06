    VIDEO: V dlhom špurte jej nikto nestačil. Kopecká sa stala novou líderkou Vuelty

    Lotte Kopecká sa teší z výhry
    Lotte Kopecká sa teší z výhry (Autor: X/La Vuelta Femenina by Carrefour.es)
    TASR|6. máj 2026 o 19:35
    ShareTweet0

    Slovenka Jenčušová finišovala posledná.

    La Vuelta Femenina 2026

    Výsledky - 4. etapa (Monforte de Lemos - Antas de Ulla, 116 km):

    1.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    Team SD Worx-Protime

    3:07:11 h

    2.

    Anna Van Der Breggenová

    Holandsko

    Team SD Worx-Protime

    + 0 s

    3.

    Letizia Paternosterová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    4.

    Shari Bossuytová

    Belgicko

    AG Insurance-Soudal

    + 0 s

    5.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    6.

    Sarah Van Damová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    116.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 25:14 min

    Belgická cyklistka Lotte Kopecká triumfovala v stredajšej štvrtej etape ženskej edície Vuelty.

    Jazdkyňa tímu Team SD Worx-Protime ovládla záverečný špurt vyše 115 km dlhej etapy z Monforte de Lemos do Antas de Ulla pred holandskou tímovou kolegyňou Annou van der Breggenovou a Taliankou Letiziou Paternosterovou.

    VIDEO: Finiš 4. etapy Vuelta Femenina 2026

    Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 118. miesto so stratou 25:14 min.

    Kopecká sa po štyroch zo siedmich etáp posunula na čelo celkového poradia. Druhá je so stratou šiestich sekúnd Nemka Franziska Kochová. Dvadsaťštyriročná Jenčušová klesla na 118. pozíciu.

    Priebežné poradie po 4. etape

    1.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx - Protime

    09:03:43 h

    2.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    + 6 s

    3.

    Cedrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education-Oatly

    + 12 s

    4.

    Anna Van Der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 20 s

    5.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 22 s

    6.

    Evita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 22 s

    118.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 1:30:10 h

    Cyklistika

    Cyklistika

    Lotte Kopecká sa teší z výhry
    Lotte Kopecká sa teší z výhry
    VIDEO: V dlhom špurte jej nikto nestačil. Kopecká sa stala novou líderkou Vuelty
    dnes 19:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: V dlhom špurte jej nikto nestačil. Kopecká sa stala novou líderkou Vuelty