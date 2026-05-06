VIDEO: V dlhom špurte jej nikto nestačil. Kopecká sa stala novou líderkou Vuelty

La Vuelta Femenina 2026
Výsledky - 4. etapa (Monforte de Lemos - Antas de Ulla, 116 km):
1.
Lotte Kopecká
Belgicko
Team SD Worx-Protime
3:07:11 h
2.
Anna Van Der Breggenová
Holandsko
Team SD Worx-Protime
+ 0 s
3.
Letizia Paternosterová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
4.
Shari Bossuytová
Belgicko
AG Insurance-Soudal
+ 0 s
5.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
6.
Sarah Van Damová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
116.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 25:14 min
Belgická cyklistka Lotte Kopecká triumfovala v stredajšej štvrtej etape ženskej edície Vuelty.
Jazdkyňa tímu Team SD Worx-Protime ovládla záverečný špurt vyše 115 km dlhej etapy z Monforte de Lemos do Antas de Ulla pred holandskou tímovou kolegyňou Annou van der Breggenovou a Taliankou Letiziou Paternosterovou.
VIDEO: Finiš 4. etapy Vuelta Femenina 2026
Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 118. miesto so stratou 25:14 min.
Kopecká sa po štyroch zo siedmich etáp posunula na čelo celkového poradia. Druhá je so stratou šiestich sekúnd Nemka Franziska Kochová. Dvadsaťštyriročná Jenčušová klesla na 118. pozíciu.
Priebežné poradie po 4. etape
1.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
09:03:43 h
2.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
+ 6 s
3.
Cedrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
+ 12 s
4.
Anna Van Der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 20 s
5.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 22 s
6.
Evita Muzicová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 22 s
118.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 1:30:10 h