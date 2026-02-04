    Jenčušová nedokončila bodovacie preteky na šampionáte. Radovala sa Belgičanka

    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. feb 2026 o 20:29
    Predstavila sa aj v individuálnych stíhacích pretekoch.

    Slovenská cyklistika Nora Jenčušová nedokončila bodovacie preteky na dráhových majstrovstvách Európy v tureckej Konyi.

    Z európskeho titulu sa tešila dvojnásobná majsterka sveta v tejto disciplíne Belgičanka Lotte Kopecká.

    Jenčušová sa predstavila aj v individuálnych stíhacích pretekoch, kde v kvalifikácii obsadila posledné 20. miesto.

    Vo finále bola najrýchlejšia Josie Knightová z Veľkej Británie, ktorá predtým v kvalifikačných bojoch vytvorila časom 4:19,461 nový svetový rekord. V časovke sa stala majsterkou Európy Francúzka Mathilde Grosová.

    Martin Hajduch sa predstavil medzi mužmi v omniu, kde v prvej kvalifikačnej jazde obsadil posledné 12. miesto.

    So ziskom 140 bodov sa vo finále tešil z triumfu Portugalčan Iuri Leitao. V šprinte, ktorý bol už bez slovenskej účasti, si vybojoval európsky triumf Brit Matthew Richardson.

    ME v dráhovej cyklistike v Konyi

    Muži:

    Šprint: 1. Matthew Richardson (V. Brit.), 2. Harrie Lavreysen (Hol.), 3. Nikita Kirilcev (Rus.)

    Omnium: 1. Iuri Leitao (Portug.) 140 b, 2. Yanne Dorenbos (Hol.) 131, 3. Roger Kluge (Nem.) 126, ..., Martin Hajduch (SR) nepostúpil z kvalifikácie

    Ženy

    Časovka: 1. Mathilde Grosová (Fr.) 1:03,682 min., 2. Miriam Vecová (Tal.) +0,424 s, 3. Jana Burlaková (Rus.) +0,489

    Individuálne stíhacie preteky: 1. Josie Knightová (V. Brit), 2. Federica Venturelliová (Tal.), 3. Millie Couzensová (V. Brit.), ..., 20. Nora Jenčučová (SR) nepostúpila z kvalifikácie

    Bodovacie preteky: 1. Lotte Kopeckyová (Bel.) 45 b., 2. Victoire Berteauová (Fr.) 38, 3. Sofie van Rooijenová (Hol.) 33, ..., 19. Nora Jenčučová (SR) nedokončila

    Cyklistika

