Zomrel známy kanadský džokej, víťaz Triple Crown z roku 1973. Bol členom Siene slávy

    Ron Turcotte, archívna snímka.
    Ron Turcotte, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. aug 2025 o 08:21
    Zomrel prirodzenou smrťou.

    DRUMMOND. Známy kanadský džokej Ron Turcotte zomrel vo veku 84 rokov. Informovala o tom agentúra AP.

    Člen Siene slávy triumfoval v roku 1973 v pretekoch Triple Crown.

    Turcottova rodina prostredníctvom jeho dlhoročného obchodného partnera a priateľa Leonarda Luskyho oznámila, že zomrel v piatok prirodzenou smrťou vo svojom dome v Drummonde v New Brunswicku.

    Turcotte v rokoch 1965 až 1973 vyhral dvakrát derby v Kentucky, Preakness a Belmont Stakes, až kým sa jeho kariéra nekončila pádom z koňa a zraneniami.

