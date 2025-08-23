Zomrel známy kanadský džokej, víťaz Triple Crown z roku 1973. Bol členom Siene slávy

DRUMMOND. Známy kanadský džokej Ron Turcotte zomrel vo veku 84 rokov. Informovala o tom agentúra AP.
Člen Siene slávy triumfoval v roku 1973 v pretekoch Triple Crown.
Turcottova rodina prostredníctvom jeho dlhoročného obchodného partnera a priateľa Leonarda Luskyho oznámila, že zomrel v piatok prirodzenou smrťou vo svojom dome v Drummonde v New Brunswicku.
Turcotte v rokoch 1965 až 1973 vyhral dvakrát derby v Kentucky, Preakness a Belmont Stakes, až kým sa jeho kariéra nekončila pádom z koňa a zraneniami.