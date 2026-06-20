Úspech slovenského džokeja. V sedle kobyly vyhral kvalifikáciu na Veľkú pardubickú

Osemročná kobyla Ironika so slovenským džokejom Lukášom Matuským ovládla druhú kvalifikáciu na Veľkú pardubickú.
Ešte na poslednej 23. prekážke bojovala o prvenstvo s víťazom Veľkej pardubickej z roku 2023 Sacamirom a Hibernianom, ktorý potom v cieľovej rovinke strácal.
Ironika uhájila prvú priečku pred Sacamirom o dve a štvrť dĺžky.
Trinásťročný veterán obsadil druhé miesto pri návrate k pretekaniu po zranení. "Krásna jazda, je to starý, no skúsený kôň. Keď to bude dlhšie, ukáže, že trinásť rokov nič neznamená, "povedala jazdkyňa Sacamira Lenka Neprašová Českej televízii.
Tréner Ironiky Dalibor Török pochválil koňa aj džokeja. "Veril som jej, mala ideálny dostih. Vedeli sme, že je v poriadku. Lukáš ju viedol perfektne. Svedčilo nám všetko, dráha aj dištanc.
Navyše je to sestra Godfreya a High In The Sky, takže kto iný by mal behať a vyhrávať Veľkú pardubickú, " pripomenul svojich ďalších dvoch zverencov, ktorí v predchádzajúcich ročníkoch získali na vrchole sezóny prvé a druhé miesto.
Dnešný Pohár Slávie poisťovne mal dotáciu milión českých korún. V poradí 136. ročník Veľkej pardubickej sa pobeží v nedeľu 11. októbra.