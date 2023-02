Na poslednú chvíľu posilňujú pod Urpínom, získali ofenzívneho beka

"Mám veľké očakávania, že s tímom Banskej Bystrice to v play off potiahneme čo najďalej a prinesieme do Bystrice majstrovský pohár. Čo sa týka mojej hry, fanúšikovia môžu očakávať obrancu, ktorý dá do každého zápasu všetko.

Urobím čokoľvek, aby som pomohol tímu k víťazstvám. Radím sa k ofenzívnym obrancom, takže verím, že pomôžem pridať niekoľko gólov," povedal Cormier.

Pisár k jeho angažovaniu dodal: "Sme radi, že v situácii, v akej sa nachádza súčasný trh hráčov, sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s Dominicom."