O Michalovciach spievala aj Dara Rolins a všimli ste si Réwaya? (power ranking)

Jedličkove koleno si zákerne vyhliadol nemecký kapitán Tobias Eder a takmer mu spôsobil zranenie, aké si Maroš zažil na jar minulého roka, čoho výsledkom bola operácia a vynútený polrok mimo ľadu.

Teraz to našťastie pre Zvolen a aj hráča samotného vyzerá, že to také vážne nie je a na play off bude v poriadku.

3. Banská Bystrica (P, V, Vpp, Vpp) ↑ 1 pozícia

Ak by barani sfúkli belasých na ich ľade, mohli by pomýšľať na prvé miesto v tomto rebríčku. To sa nestalo, ale aj s prehrou Bystričania patria celkom určite do top trojky tímov s najlepšou formou.

Za mňa jeden z najťažších súperov do vyraďovacích bojov. Zaujali dva víťazné góly Alexa Tamášiho v predĺženiach v zápasoch hrajúcich sa za sebou proti Košiciam a Spišskej Novej Vsi. To sú dva body navyše, ktoré môžu v konečnom účtovaní významne pomôcť.