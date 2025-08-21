Dolný Kubín čaká historická udalosť. Uskutočnia sa tu prvé MS v parahokeji žien

DOLNÝ KUBÍN. Od 26. do 31. augusta sa v Dolnom Kubíne uskutočnia historicky prvé majstrovstvá sveta v parahokeji žien.
Slovensko bude mať zastúpenie vo Výbere sveta, okrem toho sa turnaja zúčastnia Austrália, Kanada, Nórsko, USA a Veľká Británia.
Pre Slovensko ide o významnú udalosť, ktorá môže naštartovať záujem o ženský parahokej. Muži sa etablovali medzi širšiu svetovú špičku, v novembri zabojujú o ďalšiu účasť na zimných paralympijských hrách.
„Teším sa, že v roku, keď si SPV pripomína 30. výročie vzniku, máme možnosť organizovať takúto historickú udalosť, ktorou sú prvé MS v parahokeji žien. S ohľadom na dlhodobú spoluprácu to je jedna z priorít vo vzťahu spolupráce MOV a MPV v rovnosti príležitostí mužského a ženského športu.
Samotné MS sú dôležitým momentom pre rozvoj ženského parahokeja v súvislosti s tým, aby na zimných paralympijskych hrách 2030 mohli mať zastúpenie aj ženy.
Parahokej stále patrí pod riadenie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), nie pod Medzinárodnú hokejovú federáciu a na základe skúseností s pôsobením nášho Parahokejového centra v Dolnom Kubíne sa IPC rozhodlo, že pridelí organizáciu MS Slovenskému paralympijskému výboru,“ prezradil pre paralympic.sk Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru.
Historické podujatie podporí svojou účasťou aj prezident IPC Andrew Parsons. „Je to ďalší významný moment.
Prítomnosť pána Parsonsa tak využijeme aj na ďalšie aktivity a odbornou diskusiou, keď chceme odprezentovať víziu IPC aj s dosahom na Slovenskú republiku,“ dodal Riapoš.
Za Výber sveta nastúpia dve reprezentantky Slovenska, obrankyňa Ema Mária Šimáková a útočníčka Michaela Hozáková. Spolu s nimi sú v tíme hráčky z Lotyšska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Fínska, Japonska a Kórejskej republiky.
„Pre parahokej ide o významnú udalosť. Máme za sebou už viacero podujatí a som presvedčený, že sme schopní zorganizovať aj MS. Je to významný moment vzhľadom k tomu, aby bol parahokej žien na zimných paralympijských hrách v roku 2030.
V druhom kroku ide o rozšírenie povedomia o tomto športe a tiež budovanie slovenského ženského tímu.
Aj keď to nie je v týchto kolektívnych športoch jednoduché, tak my sa toho nebojíme,“ povedal výkonný riaditeľ SPV Maroš Čambal. Finále odvysiela v priamom prenose aj STVR: Šport.
Program MS v parahokeji žien
A-skupina:
26. augusta, 16.00 h: Austrália - USA
27. augusta, 16.00 h: Nórsko - Austrália
28. augusta, 16.00 h: USA - Nórsko
B-skupina:
26. augusta, 19.30 h: Výber sveta - Kanada
27. augusta, 19.30 h: Veľká Británia - Výber sveta
28. augusta, 19.30 h: Kanada - Veľká Británia
Zápasy o umiestnenie:
30. augusta, 12.30 h: o 5. miesto
30. augusta, 16.00 a 19.30 h: semifinále
31. augusta, 15.30 h: o 3. miesto
31. augusta, 19.00 h: finále