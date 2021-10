Averinová píše historické štatistiky. Pripísala si veľké rekordy

Po stredajších triumfoch s obručou a loptou sa jej vo štvrtok podarilo triumfovať aj v cvičení s kuželami, so stuhou skončila druhá s najtesnejším rozdielom 50 tisícin za Bieloruskou Alinou Harnaskovou.

V Japonsku môže cez víkend získať aj svoj štvrtý majstrovský titul vo viacboji a so značnou pravdepodobnosťou bude medzi dekorovanými aj v súťaži tímov.

Spolu obe súrodenecké dvojičky zdobí 34 cenných kovov z MS, z toho 20 zlatých. V sumáre s ME je to pri 59 medailách aj 39 titulov.

Dejinná šampiónka modernej gymnastiky so svojou sestrou opäť ovládli svetové fórum tohto olympijského odvetvia, Arina Averinová v Kitakjúšú získala dve striebra a bronz.

Na júnových ME však Averiny spolu pozlátili viacboj i tri zo štyroch individuálnych náčiní a vo viacboji nie je na prvom mieste z uplynulých piatich riadnych MS a ME iné priezvisko ako Averinová.

Otázniky o olympiáde

Viacboj na olympiáde aj preto vyvolal otázniky, Dina, ktorá bojovala dlhé mesiace s bolesťami chrbtice, dostávala od začiatku trochu nižšie hodnotenia (v lopte rovnaké) ako Ashramová, obe cvičili bez väčších chýb.

Lenže kým Izraelka mala známky za obruč, loptu a kužele prevažne výrazne lepšie ako na júnových ME, u Averinovej to bolo zväčša opačne. Najväčší rozruch vyvolala záverečná stuha, Ashramovej padla a napriek povinným zrážkam jej to stačilo na 23,300, čo bolo len o 200 tisícin menej ako v kvalifikácii a o pol bodu viac ako na nedávnom európskom šampionáte.