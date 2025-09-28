Fantastický výkon v elimináciách. Bratia Ivanovci získali na MS v paralukostreľbe medailu

Bratia Dávid a Denis Ivanovci.
Bratia Dávid a Denis Ivanovci. (Autor: Facebook Slovenský lukostrelecký zväz)
TASR|28. sep 2025 o 13:09
ShareTweet0

Súrodenci Dávid a Denis boli nasadení na základe výsledkov kvalifikácie ako siedmi.

KWANGDŽU. Slovenskí reprezentanti v paralukostreľbe Dávid a Denis Ivanovci získali na MS v kórejskom Kwangdžu striebornú medailu v olympijskom luku dvojčlenných tímov mužov.

Súrodenci nasadení na základe výsledkov kvalifikácie ako siedmi prehrali v nedeľňajšom finále kategórie Recurve Men Open Doubles s čínskymi jednotkami „pavúka“ Kan Ťünom a Čao Li-süem 0:6 (25:36, 32:34, 34:36).

Predtým v elimináciách postupne zdolali Mongolov 5:4 (v rozstrele 18:15), Gruzíncov 6:0 a Talianov 5:1.

„Boli to moje prvé majstrovstvá sveta a podarilo sa mi na nich dosiahnuť osobný rekord v kvalifikácii a zároveň dokonca získať striebro v tímoch, takže som veľmi rád a spokojný,“ povedal Denis Ivan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského lukostreleckého zväzu.

Paralympijské

Bratia Dávid a Denis Ivanovci.
Bratia Dávid a Denis Ivanovci.
Fantastický výkon v elimináciách. Bratia Ivanovci získali na MS v paralukostreľbe medailu
dnes 13:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Fantastický výkon v elimináciách. Bratia Ivanovci získali na MS v paralukostreľbe medailu