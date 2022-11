Práca novinárov na MS? Rozbijem ti kameru, vyhrážali sa Dánom

„Mám pocit, že správa o slobodnejšej práci pre médiá sa neodstala ku všetkým ľuďom, ktorí v bezpečnostných zložkách pracujú. Preto si to mohol niekto zle vysvetliť, zároveň to o Katare veľa vypovedá.

„Je to pekné, ale veľa to hovorí o tejto krajine. Nie je to demokratická a slobodná zem. Navštívil som asi 110 krajín na svete a viem, že ak má niekto dôvod niečo ukrývať, bude vám prácu sťažovať,“ dodal Tantholdt.

Od získania práv na usporiadanie šampionátu čelí Katar kritike za porušovanie ľudských práv či kruté zaobchádzanie s migrantmi pracujúcimi na stavbách štadiónov a infraštruktúry pre šampionát.

Do usporiadania MS investoval Katar vyše 200 miliárd dolárov. MS štartuje v nedeľu 20. novembra zápasom domáceho tímu s Ekvádorom.

MS vo futbale 2022