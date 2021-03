Najspravodlivejšia by bola bezbodová remíza, hovorí po Cypre Borbély

Ukázalo sa, že pandemické zápasy sú špecifické. Príprava reprezentačných mužstiev je aj tak časovo limitovaná, ale v súčasnej situácii je poňatá už úplne minimalisticky. Tréner môže verbálne vysvetliť hráčom nejaké veci, ale nie je čas na nácviky alebo vytvorenie herného štýlu. Preto potom aj futbalovo slabší súper dokáže zahrať vyrovnanú partiu so silnejším súperom.

Veľmi mi prekážalo, že sme celý zápas hrali v komfortnej zóne a pôsobili sme veľmi stereotypne. Striedania priniesli trošku oživenia, najmä Ivan Schranz, ale aj Ďuriš či Dávid Strelec, no už tam bol len malý časový priestor. Musím povedať, že hrali proti sebe rovnako slabé mužstvá, najspravodlivejšia by bola bezbodová remíza.

Vo futbale je základná situácia jeden na jedného. My sme ich nielenže nezvládli, ale niekedy som mal pocit, že naši hráči utekajú pred tými situáciami. Nevidel som prečíslenie, zmenu pozícií či zaskočenie súpera. Boli sme príjemným súperom pre futbalovo skromných Cyperčanov.

K nemu sa neviem vyjadriť, nemám ho napozeraného. Viem, že má odohraté zápasy v holandskej lige, čo je celkom solídne kritérium. Ja mám však z neho len jeden veľmi zlý dojem, a nechcem ho hodnotiť na základe reprezentačného debutu. Ale keď niekto dokáže v mladom veku stabilne nastupovať v holandskej lige, tak je to istým spôsobom pozoruhodné. Zrejme má kvalitu a futbalové prednosti, určite tam nehráva pre modré oči. Myslím si, že proti Malte bude ideálny priestor na jeho zaradenie.

Mnohí očakávali aj to, že by mohol dostať príležitosť Tomáš Suslov.

Opäť sa ukázalo aj to, prečo je pre mužstvo dôležitý Marek Hamšík. Keď niekto tvrdí, že mu nechýba, to je chyba optiky.

Bénesa sledujem v Bundeslige, a treba povedať, že ho dosť často striedajú. Ale v každom prípade by hráč, ktorý odohral šesť-sedem stretnutí v Bundeslige, mal byť lepšie zápasovo disponovaný, ako hráč, ktorý pol roka nenastúpil.

Predpokladal som presne túto zostavu, až na jedného hráča: v základe som očakával Lászlóa Bénesa namiesto Alberta Rusnáka. Ale to je len môj pohľad. Zrejme tréner Štefan Tarkovič dal Rusnákovi nejaké špeciálne úlohy, takže sa to ťažko hodnotí.

Nepoznáme kontext zápasu, ani to, aká bola príprava. Ale počas celého stretnutia sme sa nedokázali odpútať od svojho stereotypného spôsobu hry. Za 90 minút neprišlo k nejakej hernej zmene. Celý zápas som mal pocit, že hráme v komfortnej zóne. To bola obrovská výhoda pre Cyperčanov, lebo futbalová kvalita bola na našej strane. Ale tréner nemá možnosť v súčasnej situácii pripraviť mužstvo. Celá táto šesťdňová trojzápasová schéma je pre mňa trošku pofidérna.

V sobotu privítajú Slováci Maltu a v utorok Rusko. Čo čakáte od ďalších zápasov?

Bolo by veľmi dobré, keby sme si proti Malte získali väčšie herné sebavedomie, lebo Rusi budú veľmi silní. Nie je ideálne, že hráme s nimi práve tretí zápas. Takýto trojzápas je výhodou pre asociácie, ktoré majú 25-30-členný vyrovnaný káder. Nepredpokladám totiž, že niektoré mužstvo nastúpi v troch zápasoch v tej istej zostave. Aj my budeme musieť pristúpiť k zmenám, ale náš káder kvalitatívne nie je taký vyvážený. Je to teda pre našu reprezentáciu nevýhoda.

Nevýhoda je aj zisk iba jedného bodu v zápase, v ktorom futbalová verejnosť očakávala jasné víťazstvo. Ako to ovplyvní kvalifikáciu na svetový šampionát?

Zvýši sa tlak. Budeme musieť tieto body zohnať so silnejšími súpermi z trojice Rusko, Slovinsko a Chorvátsko. To bude veľmi náročná úloha.