Slováci zlyhali. Naša loď sa plavila pomaly a nevedela kam, tvrdil Zeman

Pod svoje možnosti. Ustráchane. A to hrali proti tímu, ktorý väčšinou prehráva.

Nenašiel sa nikto, kto by vedel obísť hráča. Alebo si aspoň vypýtal faul v nebezpečnej zóne. Ale to je dlhodobý problém.

"Bolo to veľmi slabé. Netreba si klamať," hodnotil v štúdiu RTVS bývalý reprezentant Róbert Vittek.

Inak to bola nuda. Slováci figurujú vo svetovom rebríčku na 34. mieste, Cyprus uzatvára až prvú stovku. Rozdiel však nebolo vidieť.

Kapitán Juraj Kucka to však videl trošku inak.

"Odmakali sme to, dali sme do toho srdce. Nemôžeme nikomu nič vyčítať. Každý dal do toho maximum. Treba sa pozerať dopredu," hodnotil kapitán Juraj Kucka.

"Boli dobre organizovaní, ale aj my sme boli pozorní. Dôležité je, že sa neprehralo. Málo nám dovolili, nechceli sme riskovať," pokračoval Kucka.

Tarkovičovi chýbala cirkulácia

V hre Slovákov chýbala kreativita, rýchlosť. Bolo to fádne, chýbal moment prekvapenia.

"Chýbala nám cirkulácia, nábehy. Ani súbojovo

sme sa nedokázali súperovi vyrovnať. V útočnej fáze sa trápime," hodnotil tréner Tarkovič.



"Nasadili sme hráčov, ktorí sa mali snažiť dostať sa za chrbát súpera.

Dnes ale Cyprus predviedol dobrý výkon a netreba ho znižovať. Budú tu

mať problémy aj iní súperi," dodal Tarkovič.

Slováci si v lete zahrajú na majstrovstvách Európy. Proti Cypru však pôsobili, ako keby sa tam dostali omylom.



Ako v hodovom zápase