Chladoňová bojovala v kategórii do 23 rokov s najlepšími. Celkovo bola v druhej desiatke

Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová finišovala na podujatí Svetového pohára v cyklokrose v španielskom Benidorme v kategórii žien elite na 15. mieste.
V kategórii do 23 rokov jej patrila piata priečka. Triumf v pretekoch a aj v celkovom hodnotení vybojovala Holanďanka Lucinda Brandová, Chladoňová na ňu stratila 1:54 minúty.
Medzi mužmi bol najrýchlejší Holanďan Mathieu van der Poel.
Slovensko malo zastúpenie aj v juniorských kategóriách. Medzi juniormi obsadil Michal Šichta 14. priečku, Milan Húsenica skončil 21. a Jerguš Melicherčík prišiel do cieľa na 33. mieste.
V súťaži junioriek Karolína Bortelová obsadila 23. priečku. V kategórii do 23 rokov sa predstavil Peter Šoltés a skončil na 28. mieste.