    Chladoňová bojovala v kategórii do 23 rokov s najlepšími. Celkovo bola v druhej desiatke

    Viktória Chladoňová v pretekoch Svetového pohára v cyklokrose.
    Viktória Chladoňová v pretekoch Svetového pohára v cyklokrose. (Autor: Marek Beneš / SZC)
    TASR|18. jan 2026 o 17:23
    ShareTweet0

    Slovensko malo zastúpenie aj v juniorských kategóriách.

    Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová finišovala na podujatí Svetového pohára v cyklokrose v španielskom Benidorme v kategórii žien elite na 15. mieste.

    V kategórii do 23 rokov jej patrila piata priečka. Triumf v pretekoch a aj v celkovom hodnotení vybojovala Holanďanka Lucinda Brandová, Chladoňová na ňu stratila 1:54 minúty.

    Medzi mužmi bol najrýchlejší Holanďan Mathieu van der Poel.

    Slovensko malo zastúpenie aj v juniorských kategóriách. Medzi juniormi obsadil Michal Šichta 14. priečku, Milan Húsenica skončil 21. a Jerguš Melicherčík prišiel do cieľa na 33. mieste.

    V súťaži junioriek Karolína Bortelová obsadila 23. priečku. V kategórii do 23 rokov sa predstavil Peter Šoltés a skončil na 28. mieste.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová v pretekoch Svetového pohára v cyklokrose.
    Viktória Chladoňová v pretekoch Svetového pohára v cyklokrose.
    Chladoňová bojovala v kategórii do 23 rokov s najlepšími. Celkovo bola v druhej desiatke
    dnes 17:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Chladoňová bojovala v kategórii do 23 rokov s najlepšími. Celkovo bola v druhej desiatke