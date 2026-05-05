VIDEO: Skvele načasovala útok. Tretiu etapu Vuelty opanovala Francúzka

La Vuelta Femenina 2026
Výsledky - 3. etapa (Pardón - A Coruña, 121,5 km):
1.
Cedrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
3:14:17 h
2.
Lotte Kopecká
Belgicko
Team SD Worx–Protime
+ 4 s
3.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 4 s
4.
Liane Lippertová
Nemecko
Movistar Team
+ 4 s
5.
Paula Blasi Cairolová
Španielsko
UAE Team ADQ
+ 4 s
6.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
Team SD Worx–Protime
+ 4 s
116.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 13:18 min
Francúzska cyklistka Cedrine Kerbaolová sa stala víťazkou tretej etapy ženskej edície Vuelty.
Jazdkyňa tímu EF Education-Oatly triumfovala vo viac ako 121-kilometrovej etape z Padronu do A Coruňy v záverečnom špurte pred Belgičankou Lotte Kopeckou a Kanaďankou Sarah van Damovou.
Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 116. miesto so stratou 13:18 min.
Na čele celkového poradia zostáva Nemka Franziska Kochová z tímu FDJ United - SUEZ o dve sekundy pred Kopeckou a o štyri sekundy pred dnešnou víťazkou Kerbaolovou.
Dvadsaťštyriročnej Jenčušovej patrí po troch zo siedmich etáp 117. priečka.
Priebežné poradie po 3. etape
1.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
09:03:43 h
2.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
+ 2 s
3.
Cedrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
+ 4 s
4.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 14 s
5.
Evita Muzicová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 14 s
6.
Loes Adegeestová
Holandsko
Lidl-Trek
+ 16 s
117.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 1:04:48 h