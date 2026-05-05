    VIDEO: Skvele načasovala útok. Tretiu etapu Vuelty opanovala Francúzka

    Cedrine Kerbaolová
    Cedrine Kerbaolová (Autor: X/EF Education-Oatly)
    TASR|5. máj 2026 o 18:39
    ShareTweet0

    Slovenka Jenčušová finišovala v druhej stovke.

    La Vuelta Femenina 2026

    Výsledky - 3. etapa (Pardón - A Coruña, 121,5 km):

    1.

    Cedrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education-Oatly

    3:14:17 h

    2.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    Team SD Worx–Protime

    + 4 s

    3.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 4 s

    4.

    Liane Lippertová

    Nemecko

    Movistar Team

    + 4 s

    5.

    Paula Blasi Cairolová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    + 4 s

    6.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    Team SD Worx–Protime

    + 4 s

    116.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 13:18 min

    Francúzska cyklistka Cedrine Kerbaolová sa stala víťazkou tretej etapy ženskej edície Vuelty.

    Jazdkyňa tímu EF Education-Oatly triumfovala vo viac ako 121-kilometrovej etape z Padronu do A Coruňy v záverečnom špurte pred Belgičankou Lotte Kopeckou a Kanaďankou Sarah van Damovou.

    VIDEO: Finiš tretej etapy La Vuelta Femenina

    Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 116. miesto so stratou 13:18 min.

    Na čele celkového poradia zostáva Nemka Franziska Kochová z tímu FDJ United - SUEZ o dve sekundy pred Kopeckou a o štyri sekundy pred dnešnou víťazkou Kerbaolovou.

    Dvadsaťštyriročnej Jenčušovej patrí po troch zo siedmich etáp 117. priečka.

    Priebežné poradie po 3. etape

    1.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    09:03:43 h

    2.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx - Protime

    + 2 s

    3.

    Cedrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education-Oatly

    + 4 s

    4.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 14 s

    5.

    Evita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 14 s

    6.

    Loes Adegeestová

    Holandsko

    Lidl-Trek

    + 16 s

    117.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 1:04:48 h

    Cyklistika

    Cyklistika

    Cedrine Kerbaolová
    Cedrine Kerbaolová
    VIDEO: Skvele načasovala útok. Tretiu etapu Vuelty opanovala Francúzka
    dnes 18:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Skvele načasovala útok. Tretiu etapu Vuelty opanovala Francúzka