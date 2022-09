Na Tour získal zelený dres, pred MS podpísal van Aert novú zmluvu

BRATISLAVA. Belgický cyklista Wout van Aert predĺžil zmluvu s holandským tímom Jumbo-Visma. Nový kontrakt mu vyprší v roku 2026.

Van Aert má na konte už 39 profesionálnych víťazstiev a patrí k najväčším favoritom v nedeľňajších pretekoch kategórie Elite na MS v Austrálii.

Tento rok získal zelený dres na Tour de France a na najslávnejších cyklistických pretekoch vyhral tri etapy. V celkovej klasifikácii obsadil skvelé 21. miesto.

"V tomto tíme sa cítim veľmi dobre. Je to spôsobené aj podmienkami, ktoré tu mám. Prekvapilo ma, že vedenie tímu so mnou opäť chcelo hovoriť o mojom kontrakte, ale je to pekné uznanie. Rýchlo sa sme dohodli," uviedol van Aert.