VIDEO: Džentlmenské gesto Pogačara. V Montreale daroval víťazstvo tímovému kolegovi

GP Montrealu 2025
1.
Brandon McNulty
USA
UAE Team Emirates
5:14:04 h
2.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates
+ 0 s
3.
Quinn Simmons
USA
Lidl-Trek
+1:03 min
4.
Neilson Powless
USA
EF Education-EasyPost
+1:45 min
5.
Adam Yates
V. Británia
UAE Team Emirates
+1:49 min
6.
Louis Barre
Francúzsko
Intermarché-Wanty
+ 2:00 min
MONTREAL. Americký cyklista Brandon McNulty zvíťazil v nedeľňajších pretekoch Grand Prix Cycliste de Montreal.
Jazdec SAE Team Emirates sa presadil po úniku so svojím tímovým lídrom Tadejom Pogačarom a po 201,9 km preťali cieľ spoločne v čas 5:14:04 hodiny.
Tretí finišoval ďalší Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek) s vyše minútovým mankom.
Slovinec Pogačar, ktorý už dvakrát vyhral podujatie, pred cieľom ponúkol triumf svojmu kolegovi.
Tím UAE Emirates dosiahol už 85. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, čím vyrovnal rekord stajne HTC-Columbia z roku 2009.