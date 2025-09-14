    VIDEO: Džentlmenské gesto Pogačara. V Montreale daroval víťazstvo tímovému kolegovi

    Brandon McNulty a Tadej Pogačar
    (Autor: SITA/The Canadian Press via AP)
    Tím UAE Emirates dosiahol už 85. víťazstvo v sezóne.

    GP Montrealu 2025

    1.

    Brandon McNulty

    USA 

    UAE Team Emirates

    5:14:04 h

    2.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates

    + 0 s

    3.

    Quinn Simmons

    USA

    Lidl-Trek

    +1:03 min

    4.

    Neilson Powless

    USA

    EF Education-EasyPost

    +1:45 min

    5.

    Adam Yates

    V. Británia

    UAE Team Emirates

    +1:49 min

    6.

    Louis Barre

    Francúzsko

    Intermarché-Wanty

    + 2:00 min

    MONTREAL. Americký cyklista Brandon McNulty zvíťazil v nedeľňajších pretekoch Grand Prix Cycliste de Montreal.

    Jazdec SAE Team Emirates sa presadil po úniku so svojím tímovým lídrom Tadejom Pogačarom a po 201,9 km preťali cieľ spoločne v čas 5:14:04 hodiny.

    Tretí finišoval ďalší Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek) s vyše minútovým mankom.

    Slovinec Pogačar, ktorý už dvakrát vyhral podujatie, pred cieľom ponúkol triumf svojmu kolegovi.

    Tím UAE Emirates dosiahol už 85. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, čím vyrovnal rekord stajne HTC-Columbia z roku 2009.

