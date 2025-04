VIDEO: Obrovské zlyhanie tímu Visma. Takmer isté víťazstvo im vykradol Američan

Traja cyklisti Vismy mali všetky predpoklady na to, aby dosiahli pre tím cenné víťazstvo, no napokon sa hovorí o zlyhaní.

„Ja tomu nemôžem uveriť. Áno, dnes som sa cítil silný, ale vyhrať z tejto skupiny, to nebolo vôbec možné. Som nadšený, chcem sa poďakovať tímu a všetkým, ktorí ma podporovali. V špurte je Wout rýchlejší, ani som nedúfal, že by som ho mohol zdolať, no vyšlo to. Je to najväčšie víťazstvo v mojej kariére,“ povedal pre Eurosport dvadsaťosemročný pretekár, pre ktorého to bol len siedmy triumf.“

„Išli sme krásne preteky, no desať kilometrov pred cieľom sme sa rozhodli, že pôjdeme na špurt s Woutom namiesto toho, aby sme útočili. A bolo to zlé rozhodnutie,“ povzdychol si obhajca prvenstva Jorgenson, ktorý finišoval štvrtý.