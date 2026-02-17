    Cyklistický fenomén ovládol vyrovnanú časovku. Evenepeol vedie aj v celkovom poradí

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel. (Autor: X/RB-Bora hansgrohe)
    TASR|17. feb 2026 o 13:55
    Slovenský jazdec Matthias Schwarzbacher obsadil 87. miesto.

    Okolo UAE 2026

    2. etapa (Hudayriyat Island - Hudayriyat Island, individuálna časovka na 12,2 km):

    1.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull-BORA-hansgrohe

    13:03 min.

    2.

    Joshua Tarling

    Veľká Británia

    INEOS Grenadiers

    +6 s

    3.

    Remi Cavagna

    Belgicko

    Groupama-FDJ United

    +12

    4.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step

    +25

    5.

    Daan Hoole

    Holandsko

    Decathlon CMA CGM Team

    +26

    6.

    Luke Plapp

    Austrália

    Team Jayco AlUla

    +26

    87.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    +1:17 min

    Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Red Bull-BORA-hansgrohe triumfoval v utorkovej individuálnej časovke na Okolo UAE.

    Olympijský šampión v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom absolvoval vyše 12-kilometrovú trať o 6 sekúnd rýchlejšie než Brit Joshua Tarling z tímu INEOS Grenadiers.

    Tretí skončil so stratou 12 sekúnd Francúz Remi Cavagna (Groupama-FDJ United). Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) obsadil v druhej etape 87. priečku (+1:17 min).

    Evenepoel má tento rok skvelú formu, keďže začiatkom mesiaca vyhral aj etapové preteky Volta a la Comunitat Valenciana.

    Dvadsaťšesťročný jazdec vystriedal na čele priebežného poradia druhých etapových pretekov seriálu World Tour v sezóne Mexičana Isaaca Del Tora, ktorý zvíťazil v pondelkovej prvej etape.

