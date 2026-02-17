Cyklistický fenomén ovládol vyrovnanú časovku. Evenepeol vedie aj v celkovom poradí

Okolo UAE 2026
2. etapa (Hudayriyat Island - Hudayriyat Island, individuálna časovka na 12,2 km):
1.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull-BORA-hansgrohe
13:03 min.
2.
Joshua Tarling
Veľká Británia
INEOS Grenadiers
+6 s
3.
Remi Cavagna
Belgicko
Groupama-FDJ United
+12
4.
Ethan Hayter
Veľká Británia
Soudal Quick-Step
+25
5.
Daan Hoole
Holandsko
Decathlon CMA CGM Team
+26
6.
Luke Plapp
Austrália
Team Jayco AlUla
+26
87.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+1:17 min
Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Red Bull-BORA-hansgrohe triumfoval v utorkovej individuálnej časovke na Okolo UAE.
Olympijský šampión v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom absolvoval vyše 12-kilometrovú trať o 6 sekúnd rýchlejšie než Brit Joshua Tarling z tímu INEOS Grenadiers.
Tretí skončil so stratou 12 sekúnd Francúz Remi Cavagna (Groupama-FDJ United). Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) obsadil v druhej etape 87. priečku (+1:17 min).
Evenepoel má tento rok skvelú formu, keďže začiatkom mesiaca vyhral aj etapové preteky Volta a la Comunitat Valenciana.
Dvadsaťšesťročný jazdec vystriedal na čele priebežného poradia druhých etapových pretekov seriálu World Tour v sezóne Mexičana Isaaca Del Tora, ktorý zvíťazil v pondelkovej prvej etape.