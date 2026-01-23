Domáci cyklista ovládol šprint v 3. etape. Na čele sa udržal jeho krajan

Santos Tour Down Under 2026
Výsledky - 3. etapa (Adelaide - Nairne, 140,8 km):
1.
Sam Welsford
Austrália
Ineos Grenadiers
3:26:43 h
2.
Tobias Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
3.
Lewis Bower
Nový Zéland
Groupama - FDJ United
+ 0 s
4.
Jake Stewart
Veľká Británia
NSN Cycling Team
+ 0 s
5.
Aaron Gate
Nový Zéland
XDS Astana Team
+ 0 s
6.
Žak Eržen
Slovinsko
Bahrain Victorious
+ 0 s
Austrálsky cyklista Sam Welsford z tímu Ineos Grenadiers triumfoval v piatkovej 3. etape domácich pretekov Santos Tour Down Under, ktorá viedla z Adelaide do Nairne.
Na 140,8 km dlhej trati triumfoval v záverečnom špurte pred Dánom Tobiasom Andresenom (Decathlon CMA CGM Team) a Lewisom Bowerom z Nového Zélandu (Groupama - FDJ United).
Na čele celkovej klasifikácie sa udržal Austrálčan Jay Vine v službách tímu UAE Team Emirates-XRG.
Celkové poradie po 3. etape
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Team Emirates-XRG
9:50:16 h
2.
Jhonatan Manuel Narvaez Prado
Ekvádor
UAE Team Emirates-XRG
+ 6 s
3.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Team Jayco AlUla
+ 1:05 min
4.
Harrison Sweeny
Austrália
EF Education-EasyPost
+ 1:12 min
5.
Marco Brenner
Nemecko
Tudor Pro Cycling Team
+ 1:14 min
6.
Andreas Lorentz Kron
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 1:16 min