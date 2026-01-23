    Domáci cyklista ovládol šprint v 3. etape. Na čele sa udržal jeho krajan

    Sam Welsford.
    Sam Welsford. (Autor: X/Ineos Grenadiers)
    TASR|23. jan 2026 o 10:39
    Celkový líder má na čele náskok šiestich sekúnd.

    Santos Tour Down Under 2026

    Výsledky - 3. etapa (Adelaide - Nairne, 140,8 km):

    1.

    Sam Welsford

    Austrália

    Ineos Grenadiers

    3:26:43 h

    2.

    Tobias Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    3.

    Lewis Bower

    Nový Zéland

    Groupama - FDJ United

    + 0 s

    4.

    Jake Stewart

    Veľká Británia

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    5.

    Aaron Gate

    Nový Zéland

    XDS Astana Team

    + 0 s

    6.

    Žak Eržen

    Slovinsko

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    Austrálsky cyklista Sam Welsford z tímu Ineos Grenadiers triumfoval v piatkovej 3. etape domácich pretekov Santos Tour Down Under, ktorá viedla z Adelaide do Nairne.

    Na 140,8 km dlhej trati triumfoval v záverečnom špurte pred Dánom Tobiasom Andresenom (Decathlon CMA CGM Team) a Lewisom Bowerom z Nového Zélandu (Groupama - FDJ United).

    Na čele celkovej klasifikácie sa udržal Austrálčan Jay Vine v službách tímu UAE Team Emirates-XRG.

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Team Emirates-XRG

    9:50:16 h

    2.

    Jhonatan Manuel Narvaez Prado

    Ekvádor

    UAE Team Emirates-XRG

    + 6 s

    3.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Team Jayco AlUla

    + 1:05 min

    4.

    Harrison Sweeny

    Austrália

    EF Education-EasyPost

    + 1:12 min

    5.

    Marco Brenner

    Nemecko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 1:14 min

    6.

    Andreas Lorentz Kron

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 1:16 min

    dnes 10:39
