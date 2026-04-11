    Stal sa najmladším víťazom etapového podujatia. Francúz prekonal aj rekord Pogačara

    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    TASR|11. apr 2026 o 19:16
    Seixas zariadil pre Francúzsko prvý celkový triumf na World Tour po 19 rokoch.

    Okolo Baskicka 2026

    Výsledky - záverečná 6. etapa (Antzuola - Bergara, 135,2 km):

    1.

    Andrew August

    USA

    Ineos Grenadiers

    3:29:35 h

    2.

    Raul Garcia Pierna

    Španielsko

    Movistar

    + 16 s

    3.

    Frank van den Broek

    Holandsko

    Picnic PostNL

    + 34 s

    4.

    Gal Glivar

    Slovinsko

    Alpecin-Premier Tech

    + 34 s

    5.

    Filippo Fiorelli

    Taliansko

    Team Visma

    + 1:07 min

    6.

    Emiel Verstrynge

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    + 1:07 min

    Francúzsky cyklista Paul Seixas sa stal celkovým víťazom etapových pretekov Okolo Baskicka.

    Prvú priečku v hodnotení si udržal aj po sobotňajšej záverečnej 6. etape, v ktorej obsadil jazdec stajne Decathlon CMA CGM 21. miesto s mankom 4:15 minúty na víťazného Američana Andrewa Augusta z Ineosu Grenadiers.

    Devätnásťročný Seixas zariadil pre Francúzsko prvý celkový triumf v etapových pretekoch na World Tour po 19 rokoch. Naposledy pred ním uspel ešte Christophe Moreau v roku 2007, keď zaznamenal prvenstvo na Criterium du Dauphine.

    Navyše sa stal najmladším víťazom worldtourového etapového podujatia vôbec, prekonal aj rekord Tadeja Pogačara, ktorý zaznamenal svoj prvý triumf v roku 2019, keď mal 20 rokov.

    Záverečná etapa merala 135,2 km, viedla kopcovitým terénom z Antzuoly do Bergary a poznačil ju intenzívny dážď. Seixas prišiel do cieľa bok po boku so svojím hlavným súperom v boji o celkové prvenstvo Florianom Lipowitzom z tímu Red Bull Bora-hansgrohe.

    Francúz tak mal napokon konečný náskok 2:30 min. Náročné podmienky nezvládol Nemcov tímový kolega Slovinec Primož Roglič, ktorý sa celkovo nielenže neudržal na 3. priečke, ale vypadol aj z prvej desiatky. 

    August prišiel na čele do cieľa osamotený. O 16 sekúnd za ním zaostal Španiel Raul Garcia Pierna z Movistaru a o 34 Holanďan Frank van den Broek z Picnicu PostNL.

    Konečné poradie po 6. etape

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlonn CMA CGM

    20:07:35 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 2:30 min

    3.

    Tobias Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 2:33 min

    4.

    Jon Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 3:50 min

    5.

    Clement Champoussin

    Francúzsko

    XDS Astana

    + 4:43 min

    6.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrajn Victorious

    + 5:03 min

