Stal sa najmladším víťazom etapového podujatia. Francúz prekonal aj rekord Pogačara

Okolo Baskicka 2026
Výsledky - záverečná 6. etapa (Antzuola - Bergara, 135,2 km):
1.
Andrew August
USA
Ineos Grenadiers
3:29:35 h
2.
Raul Garcia Pierna
Španielsko
Movistar
+ 16 s
3.
Frank van den Broek
Holandsko
Picnic PostNL
+ 34 s
4.
Gal Glivar
Slovinsko
Alpecin-Premier Tech
+ 34 s
5.
Filippo Fiorelli
Taliansko
Team Visma
+ 1:07 min
6.
Emiel Verstrynge
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+ 1:07 min
Francúzsky cyklista Paul Seixas sa stal celkovým víťazom etapových pretekov Okolo Baskicka.
Prvú priečku v hodnotení si udržal aj po sobotňajšej záverečnej 6. etape, v ktorej obsadil jazdec stajne Decathlon CMA CGM 21. miesto s mankom 4:15 minúty na víťazného Američana Andrewa Augusta z Ineosu Grenadiers.
Devätnásťročný Seixas zariadil pre Francúzsko prvý celkový triumf v etapových pretekoch na World Tour po 19 rokoch. Naposledy pred ním uspel ešte Christophe Moreau v roku 2007, keď zaznamenal prvenstvo na Criterium du Dauphine.
Navyše sa stal najmladším víťazom worldtourového etapového podujatia vôbec, prekonal aj rekord Tadeja Pogačara, ktorý zaznamenal svoj prvý triumf v roku 2019, keď mal 20 rokov.
Záverečná etapa merala 135,2 km, viedla kopcovitým terénom z Antzuoly do Bergary a poznačil ju intenzívny dážď. Seixas prišiel do cieľa bok po boku so svojím hlavným súperom v boji o celkové prvenstvo Florianom Lipowitzom z tímu Red Bull Bora-hansgrohe.
Francúz tak mal napokon konečný náskok 2:30 min. Náročné podmienky nezvládol Nemcov tímový kolega Slovinec Primož Roglič, ktorý sa celkovo nielenže neudržal na 3. priečke, ale vypadol aj z prvej desiatky.
August prišiel na čele do cieľa osamotený. O 16 sekúnd za ním zaostal Španiel Raul Garcia Pierna z Movistaru a o 34 Holanďan Frank van den Broek z Picnicu PostNL.
Konečné poradie po 6. etape
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlonn CMA CGM
20:07:35 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 2:30 min
3.
Tobias Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 2:33 min
4.
Jon Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 3:50 min
5.
Clement Champoussin
Francúzsko
XDS Astana
+ 4:43 min
6.
Pello Bilbao
Španielsko
Bahrajn Victorious
+ 5:03 min