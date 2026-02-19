    Rovinatú etapu najlepšie zvládol v záverečnom špurte Milan. Slovák mimo prvej stovky

    Jonathan Milan sa stal víťazom štvrtej etapy Okolo UAE.
    Jonathan Milan sa stal víťazom štvrtej etapy Okolo UAE. (Autor: X/Giro d`Italia)
    TASR|19. feb 2026 o 15:56
    Celkovo aj naďalej vedie Talian Antonio Tiberi z Bahrainu Victorious.

    Okolo UAE 2026

    Výsledky - 4. etapa (Fudžajra - Fudžajra, 182 km):

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    Taliansko

    4:03:06 h

    2.

    Ethan Vernon

    NSN Team

    Veľká Británia

    rovnaký čas

    3.

    Matteo Milan

    Groupama-FDJ

    Taliansko

    rovnaký čas

    4.

    Gerben Thijssen

    Alpecin-Premier Tech

    Belgicko

    rovnaký čas

    5.

    Robin Froidevaux

    Tudor Pro Cycling Team

    Švajčiarsko

    rovnaký čas

    6.

    Matteo Malucelli

    XDS-Astana Team

    Taliansko

    rovnaký čas

    116.

    Matthias Schwarzbacher

    EF Education-EasyPost

    Slovensko

    rovnaký čas

    Taliansky cyklista Jonathan Milan sa stal víťazom štvrtkovej štvrtej etapy na pretekoch Okolo UAE 2026.

    Dvadsaťpäťročný jazdec stajne Lidl Trek v špurte 182 km dlhej etapy so štartom aj cieľom vo Fudžajre zdolal druhého Brita Ethana Vernona (NSN) a tretieho Taliana Mattea Milana (Groupama FDJ).

    Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) finišoval spoločne s pelotónom na 116. priečke v rovnakom čase ako víťaz.

    VIDEO: Záverečný špurt v 4. etape na Okolo UAE 2026

    Celkovo aj naďalej vedie Talian Antonio Tiberi z Bahrainu Victorious s náskokom 21 sekúnd pred druhým Mexičanom Isaacom Del Torom (UAE Team Emirates - XRG) a minútou pred tretím Kolumbijčanom Haroldom Tejadom (XDS Astana). Schwarzbacher je na 112. pozícii s mankom 21:27 min.

    Priebežné celkové poradie

    1.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    11:12:09 h

    2.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates - XRG

    + 21 s

    3.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 1:00 min

    4.

    Lennert van Eetvelt

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 1:07

    5.

    Lucas Plapp

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 1:19 

    6.

    Ilan van Wilder

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 1:21 

    112.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    + 21:27

    dnes 15:56
