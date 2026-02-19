Rovinatú etapu najlepšie zvládol v záverečnom špurte Milan. Slovák mimo prvej stovky

Okolo UAE 2026
Výsledky - 4. etapa (Fudžajra - Fudžajra, 182 km):
Poradie
Meno
Tím
Krajina
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
Taliansko
4:03:06 h
2.
Ethan Vernon
NSN Team
Veľká Británia
rovnaký čas
3.
Matteo Milan
Groupama-FDJ
Taliansko
rovnaký čas
4.
Gerben Thijssen
Alpecin-Premier Tech
Belgicko
rovnaký čas
5.
Robin Froidevaux
Tudor Pro Cycling Team
Švajčiarsko
rovnaký čas
6.
Matteo Malucelli
XDS-Astana Team
Taliansko
rovnaký čas
116.
Matthias Schwarzbacher
EF Education-EasyPost
Slovensko
rovnaký čas
Taliansky cyklista Jonathan Milan sa stal víťazom štvrtkovej štvrtej etapy na pretekoch Okolo UAE 2026.
Dvadsaťpäťročný jazdec stajne Lidl Trek v špurte 182 km dlhej etapy so štartom aj cieľom vo Fudžajre zdolal druhého Brita Ethana Vernona (NSN) a tretieho Taliana Mattea Milana (Groupama FDJ).
Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) finišoval spoločne s pelotónom na 116. priečke v rovnakom čase ako víťaz.
VIDEO: Záverečný špurt v 4. etape na Okolo UAE 2026
Celkovo aj naďalej vedie Talian Antonio Tiberi z Bahrainu Victorious s náskokom 21 sekúnd pred druhým Mexičanom Isaacom Del Torom (UAE Team Emirates - XRG) a minútou pred tretím Kolumbijčanom Haroldom Tejadom (XDS Astana). Schwarzbacher je na 112. pozícii s mankom 21:27 min.
Priebežné celkové poradie
1.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain Victorious
11:12:09 h
2.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates - XRG
+ 21 s
3.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:00 min
4.
Lennert van Eetvelt
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 1:07
5.
Lucas Plapp
Austrália
Jayco AlUla
+ 1:19
6.
Ilan van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 1:21
112.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+ 21:27