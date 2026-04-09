Francúzsky tíndežer si drží líderský post. Štvrtú etapu ovládol domáci cyklista

Okolo Baskicka 2026
Výsledky - 4. etapa (Galdakao - Galdakao, 167 km):
1.
Alex Aranburu
Španielsko
Cofidis
3:55:15 hod
2.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 4 s
3.
Christian Scaroni
Taliansko
XDS Astana
+ 6 s
4.
Ion Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 7 s
5.
Guillaume Martin
Francúzsko
Groupama–FDJ United
+ 13 s
6.
Pello Bilbao
Španielsko
Bahrain Victorious
+ 14 s
Španielsky cyklista Alex Aranburu z tímu Cofidis zvíťazil vo štvrtkovej 4. etape pretekov Okolo Baskicka.
Za domácim Baskom zaostal o štyri sekundy Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a ďalšie dve stratil Christian Scaroni z Talianska (XDS Astana). Celkovým lídrom zostal Francúz Paul Seixas z tímu Decathlon CMA CGM.
Pre Aranbura to bolo celkovo tretie etapové víťazstvo na podujatí a desiate v kariére. So súpermi absolvoval vo zvlnenej etape so štartom aj cieľom v Galdakaoe 167 kilometrov.
Tímy dlho kontrolovali priebeh a bránili vzniku úniku, ktorý sprevádzali aj pády. Po jednom z nich musel odstúpiť Juan Ayuso, zatiaľ čo Isaac del Toro by mal byť po páde v poriadku.
Napokon sa vytvorila veľká 34-členná vedúca skupina, ktorá si vypracovala približne dvojminútový náskok, no jej spolupráca nebola ideálna.
V záverečných stúpaniach sa roztrhala a do rozhodujúceho úniku sa dostal Aranburu, ktorý spolu s Johannessenom získal náskok pred ostatnými.
Celkové poradie
1.
Paul Seixas
Francúzkso
Decathlon CMA CGM Team
12:03:53 hod
2.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull-BORA-Hansgrohe
+ 2:19 min
3.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-BORA-Hansgrohe
+ 2:28 min
4.
Ion Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 2:29 min
5.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl-Trek
+ 2:34 min
6:
Ben Tulett
Veľká Británia
Visma–Lease a Bike
+ 2:47 min