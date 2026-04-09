    Francúzsky tíndežer si drží líderský post. Štvrtú etapu ovládol domáci cyklista

    Francúzsky cyklista Paul Seixas. (Autor: REUTERS)
    TASR|9. apr 2026 o 18:17
    Seixas má stále viac ako dvojminútový náskok pred zvyškom.

    Okolo Baskicka 2026

    Výsledky - 4. etapa (Galdakao - Galdakao, 167 km):

    1.

    Alex Aranburu

    Španielsko

    Cofidis

    3:55:15 hod

    2.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 4 s

    3.

    Christian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana

    + 6 s

    4.

    Ion Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 7 s

    5.

    Guillaume Martin

    Francúzsko

    Groupama–FDJ United

    + 13 s

    6.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrain Victorious

    + 14 s

    Španielsky cyklista Alex Aranburu z tímu Cofidis zvíťazil vo štvrtkovej 4. etape pretekov Okolo Baskicka.

    Za domácim Baskom zaostal o štyri sekundy Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a ďalšie dve stratil Christian Scaroni z Talianska (XDS Astana). Celkovým lídrom zostal Francúz Paul Seixas z tímu Decathlon CMA CGM.

    Pre Aranbura to bolo celkovo tretie etapové víťazstvo na podujatí a desiate v kariére. So súpermi absolvoval vo zvlnenej etape so štartom aj cieľom v Galdakaoe 167 kilometrov.

    Tímy dlho kontrolovali priebeh a bránili vzniku úniku, ktorý sprevádzali aj pády. Po jednom z nich musel odstúpiť Juan Ayuso, zatiaľ čo Isaac del Toro by mal byť po páde v poriadku.

    Napokon sa vytvorila veľká 34-členná vedúca skupina, ktorá si vypracovala približne dvojminútový náskok, no jej spolupráca nebola ideálna.

    V záverečných stúpaniach sa roztrhala a do rozhodujúceho úniku sa dostal Aranburu, ktorý spolu s Johannessenom získal náskok pred ostatnými.

    Celkové poradie

    1.

    Paul Seixas

    Francúzkso

    Decathlon CMA CGM Team

    12:03:53 hod

    2.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

    + 2:19 min

    3.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

    + 2:28 min

    4.

    Ion Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 2:29 min

    5.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 2:34 min

    6:

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Visma–Lease a Bike

    + 2:47 min

