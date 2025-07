V poslednom stúpaní zlomil aj Pogačara. Van Aert ovládol poslednú etapu Tour

Záverečná etapa s cieľom na Elyzejských poliach prešla oproti minulosti zmenou, keďže organizátori sa inšpirovali pretekmi na vlaňajšej olympiáde a do okruhu po Paríži zaradili aj stúpanie na Montmartre (4. kat., 1 km, 4,8%), ktoré cyklisti absolvovali trikrát.

Počas nedele však zasiahli mesto silné prehánky a tak jury už v úvode etapy rozhodla, že časy do celkového poradia sa neutralizujú ešte pred poslednými troma okruhmi so stúpaním.

Už na prvom prejazde Montmartru sa však do pedálov oprel Pogačar, ktorý roztrhal pelotón a ukázal, že aj na záver Tour má síl dosť. Za žltým dresom sa držali Wout van Aert (Visma) a Julian Alaphilippe (Tudor).

Asi 50 km pred cieľom prišiel prvý pokus o únik, do ktorého sa dostal Lipowitz (Bora) a Quinn Simmons (Lidl-Trek), no šprintérske tímy ich po pár kilometroch stiahli.

Pelotón prišiel pokope až do Paríža a až tam sa začalo pretekať. Jedinú rýchlostnú prémiu na Champs-Élysées vyhral Milan a potvrdil zisk zeleného dresu.

Úvod mal tradične ceremoniálny priebeh, Vingegaard zagratuloval Pogačarovi k víťazstvu a cyklisti pózovali so šampanským.

Za nimi išli ďalší a po zjazde z kopca sa na čele vytvorila asi 25-členná skupina. Dve kolá pred koncom začalo opäť husto pršať, no tempo nepoľavilo a skupiny vzadu nabrali rýchlo polminútové manko. Šancu na etapové vavríny tak stratila väčšina šprintérov vrátane Milana.

Po druhom prejazde Montmartru zostala na čele už len šestica, s Pogačarom boli Matteo Jorgenson a van Aert (Visma), Matej Mohorič (Bahrajn-Victorious), Matteo Trentin (Tudor) a Davide Ballerini (XDS Astana).

Do posledného okruhu prišli s náskokom polminúty. Pred stúpaním sa trikrát pokúsil odpútať Jorgenson, ale ostatní si ho postrážili a v stúpaní išiel opäť na čele Pogačar.

Udržal sa s ním len van Aert, ktorý dokonca sám zaútočil a na vrchole bol prvý. Pogačarovi nadelil päť sekúnd.

Tridsaťročný Belgičan si ušetril svoj najlepší deň na úplný záver a zaknihoval jubilejné desiate víťazstvo na Tour.

Zároveň druhé na Elyzejských poliach, kde triumfoval aj pred štyrmi rokmi po hromadnom špurte. Keď Pogačar zistil, že už nemá šancu vyhrať, tak zvesil nohy. Druhý tak skončil Ballerini a tretí bol Mohorič.

„Bolo to výnimočné, okolo trate bola skvelá atmosféra. je úžasné vyhrať znova na Elyzejských poliach a keď sme prvýkrát išli cez Montmartre. Ten dážď to poriadne sťažil, musím poďakovať svojim tímovým kolegom za podporu počas celej Tour a aj dnes. V tom poslednom kopci som nechal všetko a to bol náš dnešný plán. Prišli sme sem s cieľom získať žltý dres. Ale najsilnejší pretekár je Tadej. Odchádzame s dvoma etapovými víťazstvami a Jonas skončil druhý, takže sme pyšní,“ povedal v televíznom rozhovore van Aert.

výsledky 21. etapy 112. ročníka Tour de France (Mantes-la-Ville - Paríž, 132,30 km):





Celkové poradia Tour de France 2025