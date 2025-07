Pogačar padol až v poslednej etape. Kritizovaný krok na Tour ohúril všetkých

PARÍŽ. Tri týždne, 21 etáp, 3320 km a celkovo 52 500 výškových metrov. Tour de France 2025 sa skončila. Pelotón sa v nedeľu dopravil do Paríža, kde sa uzavrela 112. edícia najslávnejších cyklistických pretekov.

Slávnostný dojazd so šampanským v ruke sa zmenil na klasikársku drámu. Mimoriadne zaujímavú etapu vyhral Wout van Aert pred Davide Ballerinim a Matejom Mohoričom.

Pogačar kapituloval

Záverečný deň na Tour býval slávnostný - jazdci sa fotografovali v skupinách, priateľsky sa zhovárali, pózovali so šampanským v ruke a v pokojnom tempe, ktorý by zvládol každý amatér, oslavovali príjazd do Paríža.

Presne takto vyzeral aj úvod etapy v nedeľu.

Navyše, v dôsledku nepriaznivého počasia v Paríži sa neutralizovalo celkové poradie pri štvrtom prejazde cieľa, niečo vyše 50 kilometrov pred cieľom.