    VIDEO: Prvé víťazstvo a hneď na Paríž - Nice. Nemec predviedol najlepší šprint

    Záver 2. etapy na Paríž - Nice 2026.
    Záver 2. etapy na Paríž - Nice 2026. (Autor: REUTERS)
    TASR|9. mar 2026 o 18:02
    Paríž - Nice 2026

    Výsledky - 2. etapa (Epone - Montargis, 187 km):

    1.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana Team

    4:25:07 h

    2.

    Laurence Pithie

    Nový Zéland

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Jasper Stuyven

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    4.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    5.

    Luke Lamperti

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    6.

    Rick Pluimers

    Holandsko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    Nemecký cyklista Max Kanter sa stal víťazom 2. etapy pretekov Paríž - Nice, ktorá merala 187 km a viedla z Epone do Montargis.

    Jazdec tímu XDS-Astana sa presadil v záverečnom hromadnom špurte pred Laurancem Pithiem (Red Bull) a Jasperom Stuyvenom (Soudal).

    Žltý dres pre lídra priebežnej klasifikácie si udržal Američan Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), na víťaza 1. etapy sa však dotiahol Belgičan Vito Braet (Lotto Intermarché).

    Rovinatý profil etapy naznačovala, že sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde. Najväčšie vzrušenie priniesla šprintérska prémia, kde bral štyri bonifikačné sekundy Juan Ayuso (Lidl).

    VIDEO: Posledný kilometer 2. etapy na Paríž - Nice 2026

    Tridsaťtri kilometrov pred cieľom prišlo k pádu viacerých pretekárov na čele s Philom Bauhausom (Bahrain Victorious) a Ceesom Bolom (Decathlon).

    V závere sa ešte pokúsil o útok Daan Hoole (Decathlon), no napokon sa z prvenstva tešil v záverečnom špurte Kanter, ktorému pred páskou vytvorili skvelú pozíciu jeho tímoví kolegovia.

    Nemec dosiahol svoje prvé víťazstvo na okruhu World Tour.

    Poradie po 2. etape

    1.

    Luke Lamperti

    USA

    EF Education-EasyPost

    8:10:12 hod

    2.

    Vito Braet

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    3.

    Laurence Pithie

    Nový Zéland

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 6 s

    4.

    Jasper Stuyven

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 12 s

    5.

    Orluis Aular

    Venezuela

    Movistar

    + 12 s

    6.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    Lidl-Trek

    + 12 s

