VIDEO: Prvé víťazstvo a hneď na Paríž - Nice. Nemec predviedol najlepší šprint

Paríž - Nice 2026
Výsledky - 2. etapa (Epone - Montargis, 187 km):
1.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana Team
4:25:07 h
2.
Laurence Pithie
Nový Zéland
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 0 s
3.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
4.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 0 s
5.
Luke Lamperti
USA
EF Education-EasyPost
+ 0 s
6.
Rick Pluimers
Holandsko
Tudor Pro Cycling Team
+ 0 s
Nemecký cyklista Max Kanter sa stal víťazom 2. etapy pretekov Paríž - Nice, ktorá merala 187 km a viedla z Epone do Montargis.
Jazdec tímu XDS-Astana sa presadil v záverečnom hromadnom špurte pred Laurancem Pithiem (Red Bull) a Jasperom Stuyvenom (Soudal).
Žltý dres pre lídra priebežnej klasifikácie si udržal Američan Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), na víťaza 1. etapy sa však dotiahol Belgičan Vito Braet (Lotto Intermarché).
Rovinatý profil etapy naznačovala, že sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde. Najväčšie vzrušenie priniesla šprintérska prémia, kde bral štyri bonifikačné sekundy Juan Ayuso (Lidl).
VIDEO: Posledný kilometer 2. etapy na Paríž - Nice 2026
Tridsaťtri kilometrov pred cieľom prišlo k pádu viacerých pretekárov na čele s Philom Bauhausom (Bahrain Victorious) a Ceesom Bolom (Decathlon).
V závere sa ešte pokúsil o útok Daan Hoole (Decathlon), no napokon sa z prvenstva tešil v záverečnom špurte Kanter, ktorému pred páskou vytvorili skvelú pozíciu jeho tímoví kolegovia.
Nemec dosiahol svoje prvé víťazstvo na okruhu World Tour.
Poradie po 2. etape
1.
Luke Lamperti
USA
EF Education-EasyPost
8:10:12 hod
2.
Vito Braet
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
3.
Laurence Pithie
Nový Zéland
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 6 s
4.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 12 s
5.
Orluis Aular
Venezuela
Movistar
+ 12 s
6.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl-Trek
+ 12 s