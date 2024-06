Kubiš útočil na triumf v druhej etape Okolo Slovenska, získal cenný skalp Alaphilippa

Na 192 km dlhej trati z Nitry do Hlohovca za ním o sekundu zaostal Belgičan Jenno Berckmoes z Lotto Dstny i tretí Slovák Lukáš Kubiš z tímu Elkov - Kasper.

"Od poslednej šprintérskej prémie sme rátali s bočným vetrom, preto sme jazdili vpredu a vytvárali sme si pozíciu. Chalani opäť podali perfektný výkon. Tretie miesto nie je moje, ale je najmä ich prácou a to je len výsledok tej práce, ktorú pre mňa robia celý rok.

Trojnásobný majster sveta Peter Sagan sa do špurtu nezapojil, cieľom prešiel na 108. mieste s odstupom 1:51 min.

Ako druhý najlepší Slovák prišiel do cieľa na 47. mieste Samuel Tuka z Dukly Banská Bystrica. Hneď za ním skončil Matthias Schwarzbacher z ATT Investments, obaja s mankom 13 sekúnd.

"Bolo veľké teplo, no v závere sa mi podarilo zabojovať. Prišli sme na toto podujatie so zámerom víťaziť a darí sa nám to.

Zajtrajšia etapa bude viac pre čistokrvných šprintérov, aj na to máme ľudí," povedal Foldager pre RTVS.

Dán sa posunul aj do čela celkového poradia. Vedie o 16 sekúnd pred dvoma tímovými kolegami, druhý je Švajčiar Mauro Schmid a tretí Austrálčan Callum Scotson. Alaphilippe je na 4. mieste s odstupom 36 sekúnd.