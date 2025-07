VIDEO: Taliansky šprintér ukázal, prečo má zelený dres. Finiš poznačil veľký pád

Neskôr sa za nimi vydal Wout van Aert, ale Belgičanovi chýbala energia a onedlho spadol opäť do balíka.

Vypracovali si náskok dve a pol minúty, no ten sa vzápätí scvrkol na 40 sekúnd po tom, ako sa v pelotóne opreli do pedálov jazdci Ineosu pred stúpaním na Col du Pertius. Potom sa však zvoľnilo a pred druhou vrchárskou prémiou náskok štvorice opäť narástol.

V malej skupinke mal napokon Milan najviac síl a pripísal si druhý triumf na tohtoročnej Tour.

Milan ďakoval tímovým kolegom

„Som naozaj šťastný a nemám slov po tom, čo som prežil. Ďakujem zo srdca mojim kolegom z tímu. Bez nich by som tu nebol. Dostali ma do najlepšej pozície, bol som sústredený.

Je to veľký úspech pre nás všetkých. Dnes to bola naozaj ťažká etapa. Od začiatku sme mali kontrolu s pomocou niektorých ďalších tímov a napriek tomu, že ma v prvom i druhom stúpaní odtrhli, udržali dobré tempo.

Čakajú nás ťažké dni so stúpaniami, ale zatiaľ som naozaj spokojný s tým, ako to ide. Budeme každý deň bojovať a posledný deň možno o etapu.

Uvidíme, ako to pôjde. Budem ďalej bojovať o to, aby som získal čo najviac bodov do súťaže o zelený dres,“ citoval Milana portál cyclingnews.com