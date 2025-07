Púšťal si víťazstvá Sagana, bol mu vzorom. Na Tour v daždi zažehnal aj obavy z Pogačara

Spoločným menovateľom je 196 cm vysoký šprintér Jonathan Milan. Pri svojom debute na Tour najskôr vyhral etapu do Lavalu a svojim druhým triumfom v utorkovej 17. etape urobil kľúčový krok k zisku zeleného dresu.

Kvôli počasiu bol záver ťažký. Mal som trochu strach, ale na kruhové objazdy sme prešli vždy na dobrých pozíciách. Je to tímové víťazstvo," povedal.

"Bola to ťažká etapa. Kontrolovali sme ju od začiatku spolu s ďalšími tímami. Musím sa poďakovať chalanom, ktorí mi pomohli, keď som zaostával po prvom kopci a v druhom mi vytvorili dobrú pozíciu.

Zdalo sa, že jeho hlavným vyzývateľom bude Jasper Philipsen, no ten si po páde v tretej etape zlomil kľúčnu kosť a z pretekov musel predčasne odstúpiť.

Po 16 etapách strácal v bodovacej súťaži len 11 bodov a vo veľkom sa začalo špekulovať o tom, či bude mať ambíciu zabojovať aj o výhru v tejto klasifikácii.

Športový riaditeľ Lidlu - Trek Steven de Jongh priznal, v tíme prepočítali rôzne scenáre. Očakával, že Pogačar po etape s koncom na Mont Ventoux predstihne Milana, no napokon získal 17 a nie 30 bodov.

O to viac si uvedomoval, že etapa do Valence bude extrémne dôležitá. "Je to posledná šanca pre šprintérov. Budeme sa snažiť získať body na prémii a tiež maximum v cieli," prezradil de Jongh plán, ktorý dokonale vyšiel.