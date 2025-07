VIDEO: Pogačar získal ďalšie sekundy. Legendárnu horu dobyl domáci Francúz

Trojica na čele sa dostala najďalej na minútu a pol, no rýchlosť v úvodnej hodine sa vyšplhala až na 52 km/h a tak balík situáciu kontroloval. Sto km pred cieľom sa pokus úvodného úniku skončil, no hneď na to sa začalo znova pretekať a dopredu sa dostala veľká, vyše tridsaťčlenná skupina.

Dánsky pretekár to skúšal ďalej aj s pomocou svojich tímových kolegov, ktorí išli v úniku, no slovinského soka nevedel striasť. Ich tempo však bolo obrovské a na Masa stiahli v priebehu dvoch km až dve minúty.

Roztrhalo sa aj pole hlavných favoritov, kde zostalo už len jedenásť pretekárov so stratou cez päť minút na lídra. Sedem a pol km pred vrcholom to prvýkrát vyskúšal Vingegaard a na jeho silný nástup dokázal odpovedať iba Pogačar.

Výborne išli aj Healym s Paretom-Peintrem a štyri km pred cieľom predbehli dovtedy vedúceho Španiela. Potom však taktizovali a kilometer a pol pred koncom sa do boja o triumf dotiahli aj Mas s Buitragom a dokonca aj Ilan van Wilder (Soudal).

Pogačar s Vingegaardom boli minútu a pol za nimi, keď to prvýkrát vyskúšal slovinský šampión, ale ani on nestriasol súpera. Nakoniec sa rozhodlo až v záverečnom špurte do kopca, ktorý odštartoval Healy, no v cieli bol prvý Paret-Peintre.

Vingegaard v cieli spadol

Dvadsaťštyriročný pretekár dosiahol pre Francúzsko prvé víťazstvo na slávnom Ventoux od roku 2002, keď sa oň postaral Richard Virenque a zároveň aj prvý francúzsky triumf v prebiehajúcom ročníku.

V závere si zašpurtovali aj dvaja favoriti na celkový triumf, pričom Pogačar bol v cieli o dve sekundy pred svojím veľkým rivalom.

Vingagaard tesne po etape uviedol, že po prechode cieľom mu skočil do cesty jeden z fotografov a dánsky pretekár skončil na zemi: „Až na to som sa dnes cítil dobre. Snažil som sa, ale na Tadejovi som nebadal žiadnu slabinu. Dnes to bol dobrý tímový výkon a budeme to skúšať ďalej.“

Priebežné poradia po 16. etape na Tour de France 2025