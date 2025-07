Dráma na kopci, kde zahynula hviezda. Vingegaard sa snažil zlomiť Pogačara, neuspel

MONT VENTOUX. Je to ikonický kopec. Vždy, keď ním prechádza pelotón Tour de France , stane sa niečo veľké.

Viacerí cyklisti mali mýtickú horu poznačenú vo svojich cieľoch a javisko, ktoré bolo navrhnuté na produkciu drámy, to presne urobilo.

Najznámejšia trasa vedie z dedinky Bédoin a meria 21,5 kilometra s priemerným sklonom takmer 8 %. Je to stúpanie, ktoré nemilosrdne odhaľuje fyzické aj psychické limity jazdcov.

Je to osamelá hora, ktorá pre cyklistov predstavuje skutočnú skúšku vytrvalosti – nielen kvôli strmému stúpaniu, ale aj kvôli výnimočným podmienkam.

Týči sa v Provensálsku, na juhu Francúzska, a dosahuje výšku 1 909 metrov. Patrí do pohoria Alpy, aj keď v jeho okolí nenájdete podobne vysoký kopec.

Mont Ventoux je jedným z najslávnejších a najobávanejších kopcov Tour de France, aj napriek tomu, že do programu pretekov sa dostal až po 2. svetovej vojne.

Simpson zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Neskôr sa ukázalo, že jeho organizmus nezvládol kombináciu extrémnej záťaže, dehydratácie, ale aj alkoholu a amfetamínov, ktoré mu našli vo vreckách. Mal iba 29 rokov.

Ak chcel druhý v poradí Jonas Vingegaard urobiť niečo s nepriaznivým výsledkom, musel konať. A to aj urobil.

Pred 16. etapou ešte Tour nebola rozhodnutá. Líder celkového poradia Tadej Pogačar mal náskok viac než 4 minúty, no na nevyspytateľných pretekoch nemá záruku takmer nik, až kým nepríde do cieľa v Paríži.

Tím Visma to zahral najlepšie ako mohol. Najskôr sa k Dánovi z úniku vrátil Tiesj Benoot, neskôr Victor Campenaerts. Vingegaard zaútočil trikrát, ani raz to nestačilo.

„Som spokojný s tým, čo som dnes ukázal. Síce som nič nezískal, ale nesiem si zo sebou veľkú motiváciu. Musím pochváliť svoj tím, všetci pracovali na sto percent. Všetci boli odhodlaní a som za to rád," hovoril Vingegaard.

Keď už sa zdalo, že Vingegaard aspoň nateraz udolal Pogačara a do cieľa príde pred ním, Slovinec sa zodvihol zo sedla a útok opätoval. Zaútočil na mieste, kde teraz leží pomník Toma Simpsona.

„Vždy bol na zadnom kolese, nevidel som na ňom žiadnu slabinu. Aj tak mám motiváciu pokračovať a stále to budeme skúšať," dodal Vingegaard.

Po prejdení cieľom sa zrazil s motorkárom, ktorý údajne nehodu zapríčinil. „Neviem, čo tam robil. Myslím si, že ľudia v cieľovom priestore by si mali dávať väčší pozor," dodal Dán.

Líder tímu Visma ukázal, že sa nehodlá Tour zabaliť. Miestami sa zdalo, že má pred Pogačarom navrch, čo v konečnom dôsledku potvrdil aj sám Slovinec.

„Trpel som? Áno, niekedy som bol na hranici svojich možností," priznal Pogačar po rekordnom výstupe. Na slávny kopec vyšiel za 54:41 minúty, čo je minútu a 20 sekúnd rýchlejšie ako doterajší držiteľ najlepšieho času Španiel Iban Mayo.

„Vingegaard stále musí hľadať cesty, ako oslabiť Pogačara," zhodnotil expert stanice Eurosport a bývalý cyklista Adam Blythe.

„On je silný vo všetkých možných situáciách, ale musia ho jednoducho nejako unaviť. Ak to budú súperi skúšať každý deň, dostanú sa mu do hlavy a bude to pre neho ešte ťažšie."

Víťaz oslobodil Francúzsko

Keď pelotón začal stúpanie na Mont Ventoux, početný únik už bol rozpadnutý. Vpredu sa držala trojica v zložení Enric Mas (Movistar), Julian Alaphilippe (Tudor) a Thymen Arensman (Ineos).

Najviac síl mal Španiel v službách tímu Movistar a dlhých 14 km pred koncom sa pokúsil o útok na horu. „Skúsil som to od podlahy," vysvetľoval.