    VIDEO: Magnier v Číne opäť víťazí. O etapový triumf zviedol súboj s Čechom

    Paul Magnier sa teší z triumfu
    Paul Magnier sa teší z triumfu (Autor: X/Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
    TASR|15. okt 2025 o 10:29
    Francúz je zároveň celkovým lídrom.

    Okolo Kuang-si 2025

    výsledky 2.etapy (Chongzuo - Jingxi, 179,6 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    3:45:10 h

    2.

    Pavel Bittner

    ČR

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    3.

    Stanislav Aniolkowski

    Poľsko

    Cofidis

    + 0 s

    4.

    Daniel Skerl

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    5.

    Arne Marit

    Belgicko

    Intermarché-Wanty

    + 0 s

    6.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana Team

    + 0 s

    JINGXI. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval aj v druhej etape na podujatí Okolo Kuang-si a zopakoval si tak víťazstvo z utorka.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil v hromadnom šprinte v závere 179 km dlhej etapy rolu favorita a v aktuálnej sezóne dosiahol 16. etapové víťazstvo.

    Viac ich má na konte len Slovinec Tadej Pogačar (20).

    VIDEO: Finiš 2. etapy Okolo Kuang-si

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    7:04:27 h

    2.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana Team

    + 14 s

    2.

    Pavel Bittner

    ČR

    Team Picnic PostNL

    + 15 s

    Cyklistika

    dnes 10:29
