VIDEO: Magnier v Číne opäť víťazí. O etapový triumf zviedol súboj s Čechom

Okolo Kuang-si 2025
výsledky 2.etapy (Chongzuo - Jingxi, 179,6 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
3:45:10 h
2.
Pavel Bittner
ČR
Team Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Stanislav Aniolkowski
Poľsko
Cofidis
+ 0 s
4.
Daniel Skerl
Taliansko
Bahrain Victorious
+ 0 s
5.
Arne Marit
Belgicko
Intermarché-Wanty
+ 0 s
6.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana Team
+ 0 s
JINGXI. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval aj v druhej etape na podujatí Okolo Kuang-si a zopakoval si tak víťazstvo z utorka.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil v hromadnom šprinte v závere 179 km dlhej etapy rolu favorita a v aktuálnej sezóne dosiahol 16. etapové víťazstvo.
Viac ich má na konte len Slovinec Tadej Pogačar (20).
VIDEO: Finiš 2. etapy Okolo Kuang-si
Celkové poradie po 2. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
7:04:27 h
2.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana Team
+ 14 s
2.
Pavel Bittner
ČR
Team Picnic PostNL
+ 15 s