VIDEO: Magnier potvrdzuje skvelú sezónu. Viac etapových triumfov má len Pogačar

Okolo Kuang-si 2025
výsledky 1.etapy (Fangchenggang - Fangchenggang, 149,4 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
3:19:27 h
2.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana
+ 0 s
3.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 0 s
4.
Rasmus Söjberg Pedersen
Dánsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 0 s
5.
Oded Kogut
Izrael
Israel-Premier Tech
+ 0 s
6.
Fernando Gaviria
Kolumbia
Movistar
+ 0 s
FANGCHENGGANG. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval v úvodnej etape na čínskom podujatí Okolo Kuang-si.
Záverečné preteky sezóny priniesli slabšie obsadenie a jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil v hromadnom šprinte v závere 149 km dlhej etapy rolu favorita.
V aktuálnej sezóne má na svojom konte viac etapových víťazstiev len Slovinec Tadej Pogačar (20), Magnier spoločne s Isaacom del Torom a Timom Merlierom vyhrali o päť etáp menej.
VIDEO: Finiš 1. etapy Okolo Kuang-si