    VIDEO: Magnier potvrdzuje skvelú sezónu. Viac etapových triumfov má len Pogačar

    Paul Magnier sa teší z triumfu
    Paul Magnier sa teší z triumfu (Autor: X/Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
    TASR|14. okt 2025 o 09:56
    ShareTweet0

    Francúz vyhral prvú etapu Okolo Kuang-si.

    Okolo Kuang-si 2025

    výsledky 1.etapy (Fangchenggang - Fangchenggang, 149,4 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    3:19:27 h

    2.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana

    + 0 s

    3.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 0 s

    4.

    Rasmus Söjberg Pedersen

    Dánsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 0 s

    5.

    Oded Kogut

    Izrael

    Israel-Premier Tech

    + 0 s

    6.

    Fernando Gaviria

    Kolumbia

    Movistar

    + 0 s

    FANGCHENGGANG. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval v úvodnej etape na čínskom podujatí Okolo Kuang-si.

    Záverečné preteky sezóny priniesli slabšie obsadenie a jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil v hromadnom šprinte v závere 149 km dlhej etapy rolu favorita.

    V aktuálnej sezóne má na svojom konte viac etapových víťazstiev len Slovinec Tadej Pogačar (20), Magnier spoločne s Isaacom del Torom a Timom Merlierom vyhrali o päť etáp menej.

    VIDEO: Finiš 1. etapy Okolo Kuang-si

    Cyklistika

    Cyklistika

    Paul Magnier sa teší z triumfu
    Paul Magnier sa teší z triumfu
    VIDEO: Magnier potvrdzuje skvelú sezónu. Viac etapových triumfov má len Pogačar
    dnes 09:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Magnier potvrdzuje skvelú sezónu. Viac etapových triumfov má len Pogačar