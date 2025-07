Heroický výkon jazdca z úniku. Odolal tlaku najlepších a oslavuje výhru

To nasvedčovalo tomu, že by mohlo prísť k výraznejším zmenám v celkovej klasifikácii vrátane top 10.

„Osobne som sa tešil na hory. Skvele som sa cítil už v 10. etape, v ktorej som získal úžasné druhé miesto.

Dnes sme výborne spolupracovali. Na konci som mal skvelé nohy a vyzerá to tak, že som v životnej kondícii. Podarilo sa mi navýšiť náskok na favoritov v celkovom poradí, no vedel som, že aj s náskokom troch minút to nemusí byť dosť na Pogačara a Vingegaarda.

Išiel som naplno a v poslednej časti kopca mi už dochádzalo, že môžem uspieť. Bolo to aj zásluhou divákov, ktorí mi dodali energiu a dokázal som to dotiahnuť do víťazného konca. Je to úžasné,“ uviedol Arensman v rozhovore pre organizátorov TdF.

