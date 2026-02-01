    Dánsky cyklista má na úvod sezóny skvelú formu. Zvíťazil aj na austrálskej klasike

    Tobias Lund Andersen oslavuje triumf na Cadel Evans Road Race.
    Tobias Lund Andersen oslavuje triumf na Cadel Evans Road Race. (Autor: X/Decathlon Team)
    TASR|1. feb 2026 o 07:45
    Jazdec tímu Decathlon zdolal v špurte Brita Matthewa Brennana.

    Cadel Evans Great Ocean Road Race

    Geelong - Geelong, 183,8 km

    1.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon

    4:15:25 h

    2.

    Matthew Brennan

    Veľká Británia

    Visma

    +0 s

    3.

    Brady Gilmore

    Austrália

    NSN

    +0 s

    4.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco-AlUla

    +0 s

    5.

    Natnael Tesfazion

    Erirtrea

    Movistar

    +0 s

    6.

    Laurence Pithie

    Nový Zéland

    Red Bull-BORA-hansgrohe

    +0 s

    Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen triumfoval na desiatom ročníku worldtourovej klasiky Cadel Evans Great Ocean Road Race časom 4:15:25 hodiny.

    Jazdec tímu Decathlon zdolal v špurte Brita Matthewa Brennana (Visma), pódium doplnil domáci Brady Gilmore (NSN).

    Pre 23-ročného Andresena to bol druhý triumf po etapovej výhre na januárovom Tour Down Under v Adelaide.

    Jazdci absolvovali 183,8 kilometra a v záverečnom balíku ich bolo devätnásť. Víťaz priznal, že úmyselne zaútočil ako posledný.

    VIDEO: Záverečný špurt o víťazstvo na Cadel Evans Road Race 2026

    „Bol to pre mňa ideálny rozjazd, keď bol Brennan nútený vyraziť príliš skoro. Niekedy, keď ste vynikajúci jazdec ako on, dostanete sa do takýchto situácií – musel reagovať na každý pohyb. Pre mňa to jednoducho vyšlo úplne dokonale,“ povedal Andresen podľa agentúry AFP.

