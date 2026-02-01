Dánsky cyklista má na úvod sezóny skvelú formu. Zvíťazil aj na austrálskej klasike

Cadel Evans Great Ocean Road Race
Geelong - Geelong, 183,8 km
1.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon
4:15:25 h
2.
Matthew Brennan
Veľká Británia
Visma
+0 s
3.
Brady Gilmore
Austrália
NSN
+0 s
4.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco-AlUla
+0 s
5.
Natnael Tesfazion
Erirtrea
Movistar
+0 s
6.
Laurence Pithie
Nový Zéland
Red Bull-BORA-hansgrohe
+0 s
Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen triumfoval na desiatom ročníku worldtourovej klasiky Cadel Evans Great Ocean Road Race časom 4:15:25 hodiny.
Jazdec tímu Decathlon zdolal v špurte Brita Matthewa Brennana (Visma), pódium doplnil domáci Brady Gilmore (NSN).
Pre 23-ročného Andresena to bol druhý triumf po etapovej výhre na januárovom Tour Down Under v Adelaide.
Jazdci absolvovali 183,8 kilometra a v záverečnom balíku ich bolo devätnásť. Víťaz priznal, že úmyselne zaútočil ako posledný.
VIDEO: Záverečný špurt o víťazstvo na Cadel Evans Road Race 2026
„Bol to pre mňa ideálny rozjazd, keď bol Brennan nútený vyraziť príliš skoro. Niekedy, keď ste vynikajúci jazdec ako on, dostanete sa do takýchto situácií – musel reagovať na každý pohyb. Pre mňa to jednoducho vyšlo úplne dokonale,“ povedal Andresen podľa agentúry AFP.