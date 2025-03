Poslednú etapu rozhodol špurt. Tirreno-Adriatico celkovo vyhral cyklista UAE Team Emirates

Ayuso si poistil celkové prvenstvo časovou bonifikáciou a stačilo mu tak prísť len do cieľa spolu s hlavným balíkom.

Cyklisti mali pred sebou 147 km z Porto Potenza Picena do San Benedetto del Tronto, na záver ich čakali 14-kilometrové okruhy.

Pelotón sa podľa očakávania držal pokope, s blížiacim sa cieľom sa navyšovalo tempo a rozhodnutie prišlo až v záverečnom kilometri.

Šprint poznačil pád, nič však nezmenil na tom, že najviac síl a energie si pošetril Milan, ktorý s prehľadom uspel.

"Som veľmi šťastný z druhého víťazstvo, poďakovanie patrí mojim kolegom, ktorí mi vytvorili perfektnú cestu. V kopci som sa trochu trápil, ale zvládli sme to do cieľa. Celkovo to bolo pre mňa dobré Tirreno," citoval Milana portál cyclingnews.com.